https://ria.ru/20240214/pivo-1927275771.html

Российские пивовары столкнулись с необычной проблемой

Российские пивовары столкнулись с необычной проблемой - РИА Новости, 14.02.2024

Российские пивовары столкнулись с необычной проблемой

Организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко перенести с 15 января 2024 года на период после 1 РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:00

2024-02-14T11:00

2024-02-14T17:09

экономика

пиво

балтика (пивоваренная компания)

дмитрий григоренко

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" попросила вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко перенести с 15 января 2024 года на период после 1 сентября 2024 года требование отчитываться о реализации пива в розлив из-за недостаточной готовности торговли, а также отменить требование отчитываться о каждом факте продажи, говорится в обращении организации, которое есть у РИА Новости."Прошу Вас поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопросы: переноса срока вступления указанного обязательного требования на период после 1 сентября 2024 года либо неприменения мер ответственности к организациям, невыполняющим требование", - говорится в обращении за подписью президента "Опоры России" Александра Калинина.Также объединение просит отменить норму "о фиксации частичного выбытия пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, при их реализации в розлив с сохранением нормы о фиксации выбытия разливного пива с даты подключения кеги на кран".Продавцы пива с введением маркировки при реализации в торговых сетях пива в кегах с 15 января 2024 года обязаны подавать в государственную систему мониторинга оборота товаров (ГИС МТ) сведения о частичном выбытии продукции, то есть сообщать о проданном ими объеме напитка после каждого факта продажи. Между тем, по поступающей в "Опору России" информации, "подавляющее большинство" предпринимателей вынужденно не могут соблюдать это требование из-за необеспечения со стороны операторов кассового оборудования техническими средствами и программным обеспечением.В письме указывается, что эта обязанность распространяется на несколько сотен тысяч торговых точек и предприятий общественного питания, реализующих указанную продукцию и использующих более 1 миллиона штук контрольно-кассовой техники. Сама проблема обсуждалась на отраслевых рабочих группах, и участники рынка выработали предложения по устранению таких рисков - во избежание "перетока оборота пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, в нелегальный сегмент".Что беспокоит рынокМаркировка пива в кегах началась с 1 апреля 2022 года через эмиссию марок в системе "Честный знак" и их наклейке на кегу; с 15 января 2024 года розничная торговля обязана передавать в эту систему данные о подключенному к кеге крану и при каждой продаже в розлив - отдавать в чек маркировку вскрытой кеги.Основатель сети пивных магазинов "Беру выходной" Николай Желагин говорит, что проблемы есть, но в целом все они решаемы - просто нужно достаточное время, чтобы учесть их в нормативно-правовых актах: именно поэтому требование отчитываться в ГИС МТ надо перенести на более поздний срок.Среди сложностей он перечисляет, например, программное обеспечение для кассовых аппаратов. "По отзывам коллег, некоторые компании, которые делают ПО для касс, либо не предоставили работающего решения, либо предоставили его в середине января, а для адаптации явно нужно большее время", - заметил он. Есть и проблема точности объема продукции в кеге - при наливе всегда есть погрешности, но нет правил, какой их объем допускается.Кроме того, неясно, в какой момент надо фиксировать переключение крана с одной кеги на другую, а это "важная проблема с точки зрения учета - ведь продукцию надо разбивать на два чека". Также непонятно, сколько можно продавать пиво после вскрытия кеги. "Результат - нежелание самих продавцов пользоваться этой системой: так как не все проблемы пока решены, многие заняли немного выжидательную позицию", - говорит Желагин.По его мнению, усложнение учета - а таких систем достаточно много, вдобавок к маркировке, например, ЕГАИС и "Меркурий" - "толкает людей в нелегальную зону, потому что все это дорого и сложно администрировать". Он также слышал о случаях прекращения торговыми сетями заказов разливного пива, а планы некоторых предпринимателей по открытию специализированных магазинов пока приостановлены.Генеральный директор компании "БрауМастер" Владимир Преловский указывает, что не отлажена работа с маркированной кегой - например, в случае повреждения кода при транспортировке: по его словам, этому моменту ранее внимания не уделялось, а сейчас оказалось, что не все марки читаются, поэтому продукцию приходится возвращать производителю."Сейчас этот этап недоработан технически и организационно, но можно, например, ввести универсальный код - чтобы даже если марка повреждена, можно было продолжить реализацию кеги - при условии, что случаев повреждения марки немного", - заметил он.Он также указывает на сложность доработок кассового ПО по выбытию разливного пива и несовершенство даже готовых решений, особенно для розницы. "Сейчас мы работаем на части HoReCa, у нас вся розница отказалась от продукции, но сказали, что будут ждать", - сказал Преловский.По его мнению, требование отчитываться в ГИС МТ надо переносить, а совершенствовать саму процедуру отчетности постепенно. "Давайте пока остановимся на выбытии кеги, в этом случае уже значительная степень контроля была бы решена: ведь кега приходит в точку в реализации с маркировкой, и если ее уже подключили к крану, то в любом случае продадут, поэтому надо сразу считать ее выбывшей", - предлагает он.

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https://ria.ru/20231213/pivo-1915599197.html

https://ria.ru/20231111/pivo-1908793490.html

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экономика, пиво, балтика (пивоваренная компания), дмитрий григоренко, россия