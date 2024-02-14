https://ria.ru/20240214/peskov-1927312707.html
Песков прокомментировал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Песков прокомментировал закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 14.02.2024
Песков прокомментировал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал какие-либо обеспокоенности из-за закона о конфискации имущества за фейки об армии беспочвенными. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:58
2024-02-14T12:58
2024-02-14T14:06
общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал какие-либо обеспокоенности из-за закона о конфискации имущества за фейки об армии беспочвенными.Журналисты спросили Пескова, можно ли считать, что принятые нормы не имеют ничего общего с законами о конфискации, которые действовали в советское время."Это можно сказать однозначно. <... > Закон подписан главой государства, нарушение закона будет подразумевать наказание, в том числе и в той форме, которая прописана в принятом документе. <...> Но априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным", – заявил он.Песков напомнил, что у представителей СМИ часто возникают вопросы о будущей правоприменительной практике в отношении законопроектов или уже принятых законов. Какие-либо опасения или соображения оказываются абсолютно беспочвенными, подчеркнул пресс-секретарь. Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом. Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
https://ria.ru/20240214/zakon-1927240674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дмитрий песков, россия
Общество, Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Песков призвал не беспокоиться из-за закона о конфискации имущества за фейки
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал какие-либо обеспокоенности из-за закона о конфискации имущества за фейки об армии беспочвенными.
Журналисты спросили Пескова, можно ли считать, что принятые нормы не имеют ничего общего с законами о конфискации, которые действовали в советское время.
«
"Это можно сказать однозначно. <... > Закон подписан главой государства, нарушение закона будет подразумевать наказание, в том числе и в той форме, которая прописана в принятом документе. <...> Но априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным", – заявил он.
Песков напомнил, что у представителей СМИ часто возникают вопросы о будущей правоприменительной практике в отношении законопроектов или уже принятых законов. Какие-либо опасения или соображения оказываются абсолютно беспочвенными, подчеркнул пресс-секретарь.
Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом. Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
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