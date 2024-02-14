https://ria.ru/20240214/peskov-1927306815.html

Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько

Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько - РИА Новости, 14.02.2024

Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько

Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:47

2024-02-14T12:47

2024-02-14T13:13

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду."Такой ответ был ожидаемым", - сказал Песков.Власти Канады отказали России в выдаче Гунько (Хунки), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД РФ.

https://ria.ru/20240214/gunko-1927210238.html

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Дарья Буймова

канада, в мире, дмитрий песков, россия