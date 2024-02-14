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Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько - РИА Новости, 14.02.2024
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12:47 14.02.2024 (обновлено: 13:13 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/peskov-1927306815.html
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько - РИА Новости, 14.02.2024
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько
Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:47
2024-02-14T13:13
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дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду."Такой ответ был ожидаемым", - сказал Песков.Власти Канады отказали России в выдаче Гунько (Хунки), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД РФ.
https://ria.ru/20240214/gunko-1927210238.html
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канада, в мире, дмитрий песков, россия
Канада, В мире, Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько

Песков: решение Канады отказать в экстрадиции эсесовца Гунько было ожидаемо

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько)
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько)
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько). Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.
"Такой ответ был ожидаемым", - сказал Песков.
Власти Канады отказали России в выдаче Гунько (Хунки), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД РФ.
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