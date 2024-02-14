https://ria.ru/20240214/peskov-1927306815.html
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько - РИА Новости, 14.02.2024
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько
Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:47
2024-02-14T12:47
2024-02-14T13:13
канада
в мире
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_236:0:2369:1200_1920x0_80_0_0_b4bbd3890660ae873b20a3fc0dd4c547.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду."Такой ответ был ожидаемым", - сказал Песков.Власти Канады отказали России в выдаче Гунько (Хунки), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД РФ.
https://ria.ru/20240214/gunko-1927210238.html
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_502:0:2102:1200_1920x0_80_0_0_21bf80a01cd6de131d9079f7b8a11585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, в мире, дмитрий песков, россия
Канада, В мире, Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал отказ Канады экстрадировать эсесовца Гунько
Песков: решение Канады отказать в экстрадиции эсесовца Гунько было ожидаемо
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку) был ожидаемым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.
"Такой ответ был ожидаемым", - сказал Песков.
Власти Канады отказали России в выдаче Гунько (Хунки), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД РФ.
Раввин назвал иск России к Гунько символом нравственной справедливости