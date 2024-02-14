https://ria.ru/20240214/peskov-1927306114.html
Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны
Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны - РИА Новости, 14.02.2024
Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, так как это... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:46
2024-02-14T12:46
2024-02-14T12:56
черное море
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, так как это связано с ходом спецоперации и комментарии - прерогатива Минобороны РФ."Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу", - ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6a721f98fa4aed8b1e598b05f6e43930.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, дмитрий песков
Черное море, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков
Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны
В Кремле не комментируют сообщения об атаке на корабль России в Черном море