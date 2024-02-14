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Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 14.02.2024 (обновлено: 12:56 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/peskov-1927306114.html
Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны
Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны - РИА Новости, 14.02.2024
Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, так как это... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:46
2024-02-14T12:56
черное море
россия
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, так как это связано с ходом спецоперации и комментарии - прерогатива Минобороны РФ."Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу", - ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей.
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html
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черное море, россия, дмитрий песков
Черное море, Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков
Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны

В Кремле не комментируют сообщения об атаке на корабль России в Черном море

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, так как это связано с ходом спецоперации и комментарии - прерогатива Минобороны РФ.
«
"Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу", - ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияДмитрий Песков
 
 
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