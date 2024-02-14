https://ria.ru/20240214/peskov-1927306114.html

Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны

Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны - РИА Новости, 14.02.2024

Песков назвал сообщения по ситуации в Черном море прерогативой Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, так как это... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:46

2024-02-14T12:46

2024-02-14T12:56

черное море

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, так как это связано с ходом спецоперации и комментарии - прерогатива Минобороны РФ."Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу", - ответил Песков на просьбу прокомментировать информацию о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей.

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html

черное море

россия

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черное море, россия, дмитрий песков