https://ria.ru/20240214/peskov-1927305454.html

Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США

Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США - РИА Новости, 14.02.2024

Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T12:45

2024-02-14T12:45

2024-02-14T13:12

украина

сша

дмитрий песков

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине."Нет, это не правда", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, правда ли, что со стороны Москвы были предложения США заморозить конфликт на Украине.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине, но США якобы отвергли инициативу.

https://ria.ru/20240114/zamorozka-1921324195.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, дмитрий песков, в мире, владимир путин, россия