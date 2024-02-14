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Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США - РИА Новости, 14.02.2024
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12:45 14.02.2024 (обновлено: 13:12 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/peskov-1927305454.html
Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США
Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США - РИА Новости, 14.02.2024
Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:45
2024-02-14T13:12
украина
сша
дмитрий песков
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине."Нет, это не правда", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, правда ли, что со стороны Москвы были предложения США заморозить конфликт на Украине.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине, но США якобы отвергли инициативу.
https://ria.ru/20240114/zamorozka-1921324195.html
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Украина, США, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин, Россия
Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США

Песков опроверг сообщения, что Путин предлагал США заморозку конфликта с Киевом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине.
"Нет, это не правда", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, правда ли, что со стороны Москвы были предложения США заморозить конфликт на Украине.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине, но США якобы отвергли инициативу.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине
14 января, 21:13
 
УкраинаСШАДмитрий ПесковВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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