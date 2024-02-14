https://ria.ru/20240214/peskov-1927305454.html
Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США
Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США - РИА Новости, 14.02.2024
Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T12:45
2024-02-14T12:45
2024-02-14T13:12
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине."Нет, это не правда", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, правда ли, что со стороны Москвы были предложения США заморозить конфликт на Украине.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт на Украине, но США якобы отвергли инициативу.
https://ria.ru/20240114/zamorozka-1921324195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков опроверг наличие инициативы Путина по Украине, которую отвергли США
Песков опроверг сообщения, что Путин предлагал США заморозку конфликта с Киевом