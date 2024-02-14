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Известный турецкий лоукостер ограничил вес ручной клади до трех килограммов - РИА Новости, 14.02.2024
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:21 14.02.2024 (обновлено: 11:54 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/pegasus-1927291175.html
Известный турецкий лоукостер ограничил вес ручной клади до трех килограммов
Известный турецкий лоукостер ограничил вес ручной клади до трех килограммов - РИА Новости, 14.02.2024
Известный турецкий лоукостер ограничил вес ручной клади до трех килограммов
Турецкий авиаперевозчик-лоукостер Pegasus обновил линейку тарифов и ввел самый дешевый, в котором у пассажира есть право только на ручную кладь строго до трех... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:21
2024-02-14T11:54
туризм
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СТАМБУЛ, 14 фев – РИА Новости. Турецкий авиаперевозчик-лоукостер Pegasus обновил линейку тарифов и ввел самый дешевый, в котором у пассажира есть право только на ручную кладь строго до трех килограммов. При выборе тарифов на сайте компании с ночи на среду отображается четыре варианта, самый дешевый из них обозначен как Light. "У пассажиров, купивших билеты по этому тарифу, нет права на ручную кладь или багаж. Вы можете иметь при себе только сумку размерами 40х30х15 сантиметров весом до трех килограммов, которая поместится под сиденье", – гласит описание к тарифу. Желающим взять с собой ручную кладь весом до восьми килограммов и багаж до 20 килограммов придется приобрести билет по тарифу Essentials. Два более дорогих тарифа позволяют выбрать места заранее, воспользоваться системой развлечений на борту и включенной в стоимость едой, а также вернуть билет с более выгодными условиями. Разница в стоимости между тарифами Light и Essentials составляет, к примеру, 30 долларов в случае с рейсом Москва - Стамбул в начале марта - 188 долларов или 217 долларов. Данный шаг компании вызвал шквал критики со стороны некоторых пользователей турецких соцсетей. Основной конкурент компании, лоукостерная "дочка" Turkish Airlines - AnadoluJet сейчас находится в процессе оформления нового бренда, но ее самый дешевый тариф позволяет провозить ручную кладь до восьми килограммов, багаж не включен в стоимость.
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новости - туризм, москва, стамбул, туризм, лоукостеры, turkish airlines
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Стамбул, Туризм, лоукостеры, Turkish Airlines
Известный турецкий лоукостер ограничил вес ручной клади до трех килограммов

Турецкий лоукостер Pegasus ограничил вес ручной клади до 3 килограммов

© Фото : Pegasus AirlinesСамолеты турецкой авиакомпании Pegasus
Самолеты турецкой авиакомпании Pegasus - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Pegasus Airlines
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СТАМБУЛ, 14 фев – РИА Новости. Турецкий авиаперевозчик-лоукостер Pegasus обновил линейку тарифов и ввел самый дешевый, в котором у пассажира есть право только на ручную кладь строго до трех килограммов.
При выборе тарифов на сайте компании с ночи на среду отображается четыре варианта, самый дешевый из них обозначен как Light.
"У пассажиров, купивших билеты по этому тарифу, нет права на ручную кладь или багаж. Вы можете иметь при себе только сумку размерами 40х30х15 сантиметров весом до трех килограммов, которая поместится под сиденье", – гласит описание к тарифу.
Желающим взять с собой ручную кладь весом до восьми килограммов и багаж до 20 килограммов придется приобрести билет по тарифу Essentials. Два более дорогих тарифа позволяют выбрать места заранее, воспользоваться системой развлечений на борту и включенной в стоимость едой, а также вернуть билет с более выгодными условиями.
Разница в стоимости между тарифами Light и Essentials составляет, к примеру, 30 долларов в случае с рейсом Москва - Стамбул в начале марта - 188 долларов или 217 долларов.
Данный шаг компании вызвал шквал критики со стороны некоторых пользователей турецких соцсетей. Основной конкурент компании, лоукостерная "дочка" Turkish Airlines - AnadoluJet сейчас находится в процессе оформления нового бренда, но ее самый дешевый тариф позволяет провозить ручную кладь до восьми килограммов, багаж не включен в стоимость.
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