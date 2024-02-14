Петербуржца посадили пожизненно за педофилию и изготовление детского порно
Житель Петербурга получил пожизненный срок за детское порно с приемными детьми
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Пожизненный срок получил петербуржец за педофилию и изготовление детского порно с приемными детьми, изнасилование и надругательство над ними, его супруга приговорена к 17 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В сентябре 2022 года полиция задержала 55-летнего мужчину и его 53-летнюю сожительницу за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении их приемных сына (2010 года рождения) и дочери (2011). Сейчас Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Дениса Рунова и Екатерины Синкиной.
"Суд признал Рунова виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК РФ (7 эпизодов), п. "б" ч. 4 ст. 131 (Изнасилование) УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении 2 и более лиц) УК РФ, п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст.242.2 (Использование детей в порнографических материалах) УК РФ, п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 (Распространение порнографии) УК РФ и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Синкина признана виновной по п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (2 эпизода), п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии общего режима. Фигуранты вину признали.
По данным местных СМИ, в том числе, телеканала 78, некоторых детей фигуранты находили на улице и заманивали к себе домой, где была организована детская порностудия.