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Петербуржца посадили пожизненно за педофилию и изготовление детского порно - РИА Новости, 14.02.2024
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13:01 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/pedofiliya-1927313883.html
Петербуржца посадили пожизненно за педофилию и изготовление детского порно
Петербуржца посадили пожизненно за педофилию и изготовление детского порно - РИА Новости, 14.02.2024
Петербуржца посадили пожизненно за педофилию и изготовление детского порно
Пожизненный срок получил петербуржец за педофилию и изготовление детского порно с приемными детьми, изнасилование и надругательство над ними, его супруга... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:01
2024-02-14T13:01
происшествия
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Пожизненный срок получил петербуржец за педофилию и изготовление детского порно с приемными детьми, изнасилование и надругательство над ними, его супруга приговорена к 17 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В сентябре 2022 года полиция задержала 55-летнего мужчину и его 53-летнюю сожительницу за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении их приемных сына (2010 года рождения) и дочери (2011). Сейчас Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Дениса Рунова и Екатерины Синкиной. "Суд признал Рунова виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК РФ (7 эпизодов), п. "б" ч. 4 ст. 131 (Изнасилование) УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении 2 и более лиц) УК РФ, п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст.242.2 (Использование детей в порнографических материалах) УК РФ, п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 (Распространение порнографии) УК РФ и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Добавляется, что Синкина признана виновной по п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (2 эпизода), п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии общего режима. Фигуранты вину признали. По данным местных СМИ, в том числе, телеканала 78, некоторых детей фигуранты находили на улице и заманивали к себе домой, где была организована детская порностудия.
https://ria.ru/20240213/pedofiliya-1927136651.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд
Петербуржца посадили пожизненно за педофилию и изготовление детского порно

Житель Петербурга получил пожизненный срок за детское порно с приемными детьми

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Пожизненный срок получил петербуржец за педофилию и изготовление детского порно с приемными детьми, изнасилование и надругательство над ними, его супруга приговорена к 17 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В сентябре 2022 года полиция задержала 55-летнего мужчину и его 53-летнюю сожительницу за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении их приемных сына (2010 года рождения) и дочери (2011). Сейчас Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Дениса Рунова и Екатерины Синкиной.
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"Суд признал Рунова виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК РФ (7 эпизодов), п. "б" ч. 4 ст. 131 (Изнасилование) УК РФ, п. "б" ч. 5 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера в отношении 2 и более лиц) УК РФ, п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст.242.2 (Использование детей в порнографических материалах) УК РФ, п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 (Распространение порнографии) УК РФ и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Синкина признана виновной по п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ (2 эпизода), п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии общего режима. Фигуранты вину признали.
По данным местных СМИ, в том числе, телеканала 78, некоторых детей фигуранты находили на улице и заманивали к себе домой, где была организована детская порностудия.
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