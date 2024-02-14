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В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации - РИА Новости, 14.02.2024
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10:43 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/pedofiliya-1927262945.html
В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации
В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации - РИА Новости, 14.02.2024
В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации
Комитет Госдумы по безопасности одобрил к первому чтению законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:43
2024-02-14T10:43
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности одобрил к первому чтению законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей. Инициатива была внесена в ГД в декабре 2023 года. Законопроектом предлагается дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". "Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: "запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - следует из текста законопроекта.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации

Комитет Госдумы одобрил запрет педофилам посещать образовательные организации

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности одобрил к первому чтению законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей.
Инициатива была внесена в ГД в декабре 2023 года. Законопроектом предлагается дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".
"Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: "запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - следует из текста законопроекта.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время пресс-подхода перед пленарным заседанием Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Сергей Миронов: СРЗП будет настаивать на смертной казни за педофилию
20 марта 2023, 13:00
 
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