https://ria.ru/20240214/pedofiliya-1927262945.html
В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации
В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации - РИА Новости, 14.02.2024
В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации
Комитет Госдумы по безопасности одобрил к первому чтению законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:43
2024-02-14T10:43
2024-02-14T10:43
общество
госдума рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности одобрил к первому чтению законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей. Инициатива была внесена в ГД в декабре 2023 года. Законопроектом предлагается дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". "Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: "запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - следует из текста законопроекта.
https://ria.ru/20230320/mironov-1859065115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации
Комитет Госдумы одобрил запрет педофилам посещать образовательные организации
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности одобрил к первому чтению законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей.
Инициатива была внесена в ГД в декабре 2023 года. Законопроектом предлагается дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".
"Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: "запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - следует из текста законопроекта.
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