https://ria.ru/20240214/pedofiliya-1927262945.html

В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации

В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации - РИА Новости, 14.02.2024

В Госдуме одобрили запрет педофилам посещать образовательные организации

Комитет Госдумы по безопасности одобрил к первому чтению законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:43

2024-02-14T10:43

2024-02-14T10:43

общество

госдума рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности одобрил к первому чтению законопроект о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации и другие места скопления детей. Инициатива была внесена в ГД в декабре 2023 года. Законопроектом предлагается дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы". "Внести… изменение, изложив его в следующей редакции: "запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур", - следует из текста законопроекта.

https://ria.ru/20230320/mironov-1859065115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф