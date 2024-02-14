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Патриарх Кирилл открыл турнир по хоккею с мячом на Красной площади
Патриарх Кирилл открыл турнир по хоккею с мячом на Красной площади - РИА Новости, 14.02.2024
Патриарх Кирилл открыл турнир по хоккею с мячом на Красной площади
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду открыл турнир по хоккею с мячом на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:55
2024-02-14T17:55
2024-02-14T17:55
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду открыл турнир по хоккею с мячом на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. "Когда происходят такие события, как сегодня, в сознании всегда возникает картина того хоккея, который сегодня мы называем русским хоккеем с мячом, это была главная спортивная зимняя игра… Замечательно, что сохраняется у спортсменов и вообще любителей спорта уважение и любовь к исторической русскому хоккею с мячом. Вот почему я приветствую проведение турнира на Красной площади", - сказал патриарх, открывая турнир. Он подчеркнул, что национальный вид спорта требует всеобщей поддержки. "Полагаю, что турнир на Красной площади является замечательным способом показать вновь большому количеству людей красоту и все замечательные характеристики, которым отвечает этот вид спорта", - сказал патриарх. Турнир пройдет на Красной площади с 14 по 16 февраля. Он организован Федерацией хоккея с мячом России и Московским патриархатом. В турнире по хоккею в валенках, который прошел в среду утром, победу одержала команда из Фрязино. Среди участников турнира также воспитанники Ульяновского гвардейского Суворовского военного училища, сборная церковно-приходских школ Москвы, сборная Императорского православного палестинского общества и другие команды. В хоккей на коньках сыграли детские команды из Чеченской Республики, Донецкой и Луганской Народных республик. Также состоятся дружеские матчи с участием сборной патриархии, исламской сборной по русскому хоккею, а также гостей из Узбекистана. 15-16 февраля запланированы хоккейные турниры среди мальчиков и девочек из шести федеральных округов России. Турнир на призы патриарха Московского и всея Руси – ежегодное соревнование, которое проводится на Красной площади с 2012 года в рамках соглашения о сотрудничестве Русской православной церкви и Федерации хоккея с мячом России.
https://ria.ru/20240201/semya-1924752706.html
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Патриарх Кирилл поет гимн России с участниками детского турнира по хоккею с мячом
Патриарх Кирилл поет гимн России с участниками детского турнира по хоккею с мячом
2024-02-14T17:55
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спорт, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, москва
Религия, Спорт, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московский Патриархат, Москва
Патриарх Кирилл открыл турнир по хоккею с мячом на Красной площади
Патриарх Кирилл в среду открыл турнир по хоккею с мячом на Красной площади
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду открыл турнир по хоккею с мячом на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.
"Когда происходят такие события, как сегодня, в сознании всегда возникает картина того хоккея, который сегодня мы называем русским хоккеем с мячом, это была главная спортивная зимняя игра… Замечательно, что сохраняется у спортсменов и вообще любителей спорта уважение и любовь к исторической русскому хоккею с мячом. Вот почему я приветствую проведение турнира на Красной площади", - сказал патриарх, открывая турнир.
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Он подчеркнул, что национальный вид спорта требует всеобщей поддержки. "Полагаю, что турнир на Красной площади является замечательным способом показать вновь большому количеству людей красоту и все замечательные характеристики, которым отвечает этот вид спорта", - сказал патриарх.
Турнир пройдет на Красной площади с 14 по 16 февраля. Он организован Федерацией хоккея с мячом России и Московским патриархатом.
В турнире по хоккею в валенках, который прошел в среду утром, победу одержала команда из Фрязино. Среди участников турнира также воспитанники Ульяновского гвардейского Суворовского военного училища, сборная церковно-приходских школ Москвы, сборная Императорского православного палестинского общества и другие команды.
В хоккей на коньках сыграли детские команды из Чеченской Республики, Донецкой и Луганской Народных республик. Также состоятся дружеские матчи с участием сборной патриархии, исламской сборной по русскому хоккею, а также гостей из Узбекистана. 15-16 февраля запланированы хоккейные турниры среди мальчиков и девочек из шести федеральных округов России.
Турнир на призы патриарха Московского и всея Руси – ежегодное соревнование, которое проводится на Красной площади с 2012 года в рамках соглашения о сотрудничестве Русской православной церкви и Федерации хоккея с мячом России.
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