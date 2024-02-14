https://ria.ru/20240214/para-1927431238.html

Пара из Подмосковья отправляла марихуану почтой под видом сладких подарков

Пара из Подмосковья отправляла марихуану почтой под видом сладких подарков - РИА Новости, 14.02.2024

Пара из Подмосковья отправляла марихуану почтой под видом сладких подарков

Перед судом предстанет семейная пара из Подмосковья, которая почтой отправляла марихуану под видом упаковок с мармеладом и шоколадом, сообщает пресс-служба УТ... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:56

2024-02-14T19:56

2024-02-14T20:08

происшествия

россия

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Перед судом предстанет семейная пара из Подмосковья, которая почтой отправляла марихуану под видом упаковок с мармеладом и шоколадом, сообщает пресс-служба УТ МВД по ЦФО. По данным полиции, семейная пара, 34-летний и 23-летняя жители подмосковных Мытищ отправляли наркотики почтой и продавали в интернете. Полицейские "задержали девушку в отделении почты при попытке отправить посылку с кондитерскими изделиями, содержащими запрещенные вещества". "В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий… установлены несколько фактов пересылки наркотических веществ под видом упаковок с шоколадом и мармеладом", - рассказали в пресс-службе. В релизе сказано, что во время обыска по месту жительства фигурантов, "сотрудниками транспортной полиции было изъято около 2,5 килограмма запрещенных веществ (масло каннабиса, тетрагидроканнабинол, псилоцин, части плодовых тел грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин)", предназначенных для распространения в России. Следствием завершено расследование трех уголовных дел в отношении семейной пары. Они обвиняются в сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). Также завершено расследование двух уголовных дел в отношении 23-летней фигурантки, обвиняемой в незаконной пересылке наркотиков в крупном и значительном размерах (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ и пункт "б" части 3 статьи 228.1). Уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд.

https://ria.ru/20240213/narkotiki-1927028283.html

https://ria.ru/20240116/sud-1921581426.html

россия

мытищи

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, мытищи, московская область (подмосковье)