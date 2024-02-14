https://ria.ru/20240214/pamfilova-1927285963.html

Памфилова высказалась о планах Надеждина обратиться в Верховный суд

Памфилова высказалась о планах Надеждина обратиться в Верховный суд - РИА Новости, 14.02.2024

Памфилова высказалась о планах Надеждина обратиться в Верховный суд

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, комментируя обращение Бориса Надеждина в Верховный суд в связи с отказом в регистрации его кандидатуры на выборы президента... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:33

2024-02-14T11:33

2024-02-14T11:50

выборы президента россии — 2024

борис надеждин

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россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, комментируя обращение Бориса Надеждина в Верховный суд в связи с отказом в регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ, заявила, что у Центризбиркома более чем достаточно материалов, которые будут предъявлены после суда.В понедельник Надеждин подал иски об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков, а также заявил, что до конца недели подаст третий иск об оспаривании отказа в регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ. Ранее ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации кандидатом на должность президента РФ. Доля недействительных подписей в поддержку его кандидатуры оказалась выше допустимой."Второе у меня лирическое отступление будет по поводу нашего горячо любимого несостоявшегося кандидата Бориса Надеждина. Понятно, что в преддверие суда мы, как люди глубоко чтящие закон, ничего лишнего сейчас говорить не будем. На суде все доводы будут рассмотрены, но уж после суда, коллеги, уж извините, мы не откажем себе в удовольствии максимально тоже всё прокомментировать. У нас материалов более чем достаточно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.Памфилова напомнила, что Надеждин "неоднократно заявлял о том, что он тоже, как и мы, глубоко чтит закон, что все должно быть по закону, нравится закон или не нравится, но все по закону"."Те нормы, которые Борис Борисович сейчас будет оспаривать, они вообще-то уже на протяжении без малого 20 лет работают, и каких-то серьезных претензий он в том числе к нам не предъявлял, поскольку он наш постоянный гость", - отметила она.Глава ЦИК отметила, что удивилась характеру обсуждения ситуации с регистрацией Надеждина в оппозиционных СМИ. "Меня поразило, что у западно-ориентированной либеральной публики, такой большой ее части, это мы видим в прессе, которые как бы ратуют публично за права, за свободы, за законы, за нормы, абсолютно пещерное правовое сознание", - сказала она.Памфилова пояснила, что в "так называемой оппозиционной прессе" в основном обсуждается не то, выполнил ли правильно все нормы Надеждин, а говорят "дадут свыше команду его зарегистрировать, ЦИК возьмет под козырек или нет? Дадут команду суду принять такое или иное решение?" ."Это и есть то самое пещерное сознание", - отметила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240210/nadezhdin-1926565047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

борис надеждин, политика, россия, элла памфилова, цик рф