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"Палестинская национальная инициатива" примет участие во встрече в России - РИА Новости, 14.02.2024
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14:44 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/palestina-1927344731.html
"Палестинская национальная инициатива" примет участие во встрече в России
"Палестинская национальная инициатива" примет участие во встрече в России - РИА Новости, 14.02.2024
"Палестинская национальная инициатива" примет участие во встрече в России
Движение "Палестинская национальная инициатива" примет участие в межпалестинской встрече, которая состоится в Москве 29 февраля, по данным движения, она может... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:44
2024-02-14T14:44
в мире
россия
москва
мустафа баргути
сергей лавров
российская академия наук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Движение "Палестинская национальная инициатива" примет участие в межпалестинской встрече, которая состоится в Москве 29 февраля, по данным движения, она может продлиться три дня, заявил РИА Новости председатель движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. "Встреча будет 29 февраля и, наверное, на три дня. Да, мы (Палестинская национальная инициатива) обязательно примем участие", - сказал Баргути. "Я знаю, что ХАМАС уже согласился поучаствовать. Россия всегда искренна в своем желании обеспечить единство палестинского народа, потому что это именно то, что нам необходимо для того, чтобы положить конец оккупации со стороны Израиля", — добавил политик в ходе общения с агентством на XIII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН. Он отметил, что движение "Палестинская национальная инициатива" приветствует и радо предложению Лаврова, так как сейчас "палестинский народ нуждается в единстве больше, чем когда-либо".
https://ria.ru/20240213/vstrecha-1927135255.html
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в мире, россия, москва, мустафа баргути, сергей лавров, российская академия наук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Москва, Мустафа Баргути, Сергей Лавров, Российская академия наук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Палестинская национальная инициатива" примет участие во встрече в России

В межпалестинской встрече в России 29 февраля примет участие движение ПНИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Движение "Палестинская национальная инициатива" примет участие в межпалестинской встрече, которая состоится в Москве 29 февраля, по данным движения, она может продлиться три дня, заявил РИА Новости председатель движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
ДФОП получил приглашение на межпалестинскую встречу в Москве
13 февраля, 17:05
"Встреча будет 29 февраля и, наверное, на три дня. Да, мы (Палестинская национальная инициатива) обязательно примем участие", - сказал Баргути.
"Я знаю, что ХАМАС уже согласился поучаствовать. Россия всегда искренна в своем желании обеспечить единство палестинского народа, потому что это именно то, что нам необходимо для того, чтобы положить конец оккупации со стороны Израиля", — добавил политик в ходе общения с агентством на XIII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН.
Он отметил, что движение "Палестинская национальная инициатива" приветствует и радо предложению Лаврова, так как сейчас "палестинский народ нуждается в единстве больше, чем когда-либо".
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
ХАМАС оценило предложение России по межпалестинской встрече
13 февраля, 14:32
 
В миреРоссияМоскваМустафа БаргутиСергей ЛавровРоссийская академия наукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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