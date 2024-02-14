https://ria.ru/20240214/palestina-1927344731.html
"Палестинская национальная инициатива" примет участие во встрече в России
"Палестинская национальная инициатива" примет участие во встрече в России - РИА Новости, 14.02.2024
"Палестинская национальная инициатива" примет участие во встрече в России
Движение "Палестинская национальная инициатива" примет участие в межпалестинской встрече, которая состоится в Москве 29 февраля, по данным движения, она может... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:44
2024-02-14T14:44
2024-02-14T14:44
в мире
россия
москва
мустафа баргути
сергей лавров
российская академия наук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Движение "Палестинская национальная инициатива" примет участие в межпалестинской встрече, которая состоится в Москве 29 февраля, по данным движения, она может продлиться три дня, заявил РИА Новости председатель движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. "Встреча будет 29 февраля и, наверное, на три дня. Да, мы (Палестинская национальная инициатива) обязательно примем участие", - сказал Баргути. "Я знаю, что ХАМАС уже согласился поучаствовать. Россия всегда искренна в своем желании обеспечить единство палестинского народа, потому что это именно то, что нам необходимо для того, чтобы положить конец оккупации со стороны Израиля", — добавил политик в ходе общения с агентством на XIII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН. Он отметил, что движение "Палестинская национальная инициатива" приветствует и радо предложению Лаврова, так как сейчас "палестинский народ нуждается в единстве больше, чем когда-либо".
https://ria.ru/20240213/vstrecha-1927135255.html
https://ria.ru/20240213/khamas-1927083660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, мустафа баргути, сергей лавров, российская академия наук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Москва, Мустафа Баргути, Сергей Лавров, Российская академия наук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Палестинская национальная инициатива" примет участие во встрече в России
В межпалестинской встрече в России 29 февраля примет участие движение ПНИ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Движение "Палестинская национальная инициатива" примет участие в межпалестинской встрече, которая состоится в Москве 29 февраля, по данным движения, она может продлиться три дня, заявил РИА Новости председатель движения "Палестинская национальная инициатива" Мустафа Баргути.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола.
ДФОП получил приглашение на межпалестинскую встречу в Москве
"Встреча будет 29 февраля и, наверное, на три дня. Да, мы (Палестинская национальная инициатива) обязательно примем участие", - сказал Баргути.
"Я знаю, что ХАМАС
уже согласился поучаствовать. Россия всегда искренна в своем желании обеспечить единство палестинского народа, потому что это именно то, что нам необходимо для того, чтобы положить конец оккупации со стороны Израиля", — добавил политик в ходе общения с агентством на XIII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" и Института востоковедения РАН
.
Он отметил, что движение "Палестинская национальная инициатива" приветствует и радо предложению Лаврова, так как сейчас "палестинский народ нуждается в единстве больше, чем когда-либо".
ХАМАС оценило предложение России по межпалестинской встрече