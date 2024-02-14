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Актер из "Великолепного века" примет участие в марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 14.02.2024
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Шоубиз
 
15:49 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/ozchivit-1927362112.html
Актер из "Великолепного века" примет участие в марафоне "Знание.Первые"
Актер из "Великолепного века" примет участие в марафоне "Знание.Первые" - РИА Новости, 14.02.2024
Актер из "Великолепного века" примет участие в марафоне "Знание.Первые"
Турецкий актер сериалов "Великолепный век" и "Черная любовь" Бурак Озчивит примет участие в марафоне "Знание.Первые", который пройдет в рамках Всемирного... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:49
2024-02-14T15:49
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Турецкий актер сериалов "Великолепный век" и "Черная любовь" Бурак Озчивит примет участие в марафоне "Знание.Первые", который пройдет в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сообщается на сайте российского общества "Знание". "Турецкий актер Бурак Озчивит, известный зрителям по ролям в сериалах "Великолепный век", "Черная любовь", "Королек – птичка певчая" и других, в марте станет спикером марафона "Знание.Первые" общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории Сириус. В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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Шоубиз, Россия, Общество
Актер из "Великолепного века" примет участие в марафоне "Знание.Первые"

Актер из "Великолепного века" Озчивит примет участие в марафоне "Знание.Первые"

CC BY 3.0 / CASH / Актер Бурак Озчивит
Актер Бурак Озчивит - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
CC BY 3.0 / CASH /
Актер Бурак Озчивит. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Турецкий актер сериалов "Великолепный век" и "Черная любовь" Бурак Озчивит примет участие в марафоне "Знание.Первые", который пройдет в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сообщается на сайте российского общества "Знание".
"Турецкий актер Бурак Озчивит, известный зрителям по ролям в сериалах "Великолепный век", "Черная любовь", "Королек – птичка певчая" и других, в марте станет спикером марафона "Знание.Первые" общества "Знание" на Всемирном фестивале молодежи", - говорится в сообщении.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в марте 2024 года на федеральной территории Сириус. В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Четвертый съезд общества "Знание" пройдет 15 февраля
8 февраля, 08:51
 
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