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Эксперты: Харрис не отправит Байдена в отставку за "недееспособность" - РИА Новости, 14.02.2024
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23:32 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/otstavka-1927456599.html
Эксперты: Харрис не отправит Байдена в отставку за "недееспособность"
Эксперты: Харрис не отправит Байдена в отставку за "недееспособность" - РИА Новости, 14.02.2024
Эксперты: Харрис не отправит Байдена в отставку за "недееспособность"
Перспектив у призывов к отставке президента США Джо Байдена и передачи власти его заму Камале Харрис нет, считают американские эксперты. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T23:32
2024-02-14T23:32
в мире
западная виргиния
сша
калифорния
дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Перспектив у призывов к отставке президента США Джо Байдена и передачи власти его заму Камале Харрис нет, считают американские эксперты. "Я думаю, администрация сможет и будет это игнорировать, как она игнорирует почти все, кроме призывов выделить больше денег для Израиля и Украины. Только тогда администрация и ее глава выходят из спячки", - сказал РИА Новости бывший чиновник госдепа Джеймс Карден. Он отметил, что в тексте поправки, на которую ссылается генпрокурор Западной Виргинии нет указания на то, что он вообще уполномочен на такие призывы. Историк конституции Дэн Лазар со своей стороны заявил РИА Новости, что 25-я поправка к конституции является "мешаниной в худшем смысле" от адвокатов и для них. "Она наполнена лазейками, оговорками и специальными указаниями, которые делают ее практически бесполезной", - сказал Лазар. "В моем прочтении, Харрис может занять пост, только если за ней последует большинство кабинета. Но если Байден будет возражать, ему просто нужно будет передать в сенат и палату представителей письмо о том, что он может исполнять обязанности, тогда он продолжит занимать пост", - сказал он. Если же вице-президент продолжит настаивать на невозможности Байденом занимать пост, то конгресс в течение трех недель должен решить этот вопрос, но от законодателей обеих палат потребуется две трети голосов для утверждения одного из решений, пояснил эксперт. Подобный конфликт первых лиц государства может усугубить ситуацию в стране, добавил он. "Зная об этих подводных камнях, я думаю, Харрис не решится идти по этому пути, только если Байден полностью не впадет в беспамятство", - сказал Лазар. Профессор международного права в университете штата Иллинойс Фрэнсис Бойл убежден, что обращение генпрокурора штата останется без реакции. "Ничего такого не произойдет", - сказал Бойл РИА Новости. Почетный профессор политологии университета Калифорнии Бо Гросскап назвал обращение из Западной Виргинии уловкой. "Это политический трюк, направленный на то, чтобы держать вопрос об остроте ума Байдена в фокусе внимания", - сказал РИА Новости Гросскап. Администрация может и будет обращение игнорировать, а также может сослаться на серьезные обеспокоенности относительно предыдущего президента Дональда Трампа в период его работы, сказал эксперт. Ранее генеральный прокурор штата Западная Виргиния Патрик Морриси направил письмо вице-президенту США Камале Харрис с призывом объявить президента Джо Байдена неспособным выполнять свои полномочия и обязанности из-за когнитивных нарушений, которые помогли ему избежать уголовного преследования по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В документе отмечается, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден не мог точно обозначить сроки начала и конца работы в должности вице-президента и назвать дату кончины своего сына Бо. В Белом доме обвинили Хёра в предвзятости, связав ее с принадлежностью спецпрокурора к республиканской партии.
https://ria.ru/20240214/amerikantsy-1927442335.html
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в мире, западная виргиния, сша, калифорния, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша
В мире, Западная Виргиния, США, Калифорния, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США
Эксперты: Харрис не отправит Байдена в отставку за "недееспособность"

Эксперты: Харрис не станет отправлять Байдена в отставку за "недееспособность"

© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Перспектив у призывов к отставке президента США Джо Байдена и передачи власти его заму Камале Харрис нет, считают американские эксперты.
«
"Я думаю, администрация сможет и будет это игнорировать, как она игнорирует почти все, кроме призывов выделить больше денег для Израиля и Украины. Только тогда администрация и ее глава выходят из спячки", - сказал РИА Новости бывший чиновник госдепа Джеймс Карден.
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Он отметил, что в тексте поправки, на которую ссылается генпрокурор Западной Виргинии нет указания на то, что он вообще уполномочен на такие призывы.
Историк конституции Дэн Лазар со своей стороны заявил РИА Новости, что 25-я поправка к конституции является "мешаниной в худшем смысле" от адвокатов и для них. "Она наполнена лазейками, оговорками и специальными указаниями, которые делают ее практически бесполезной", - сказал Лазар.
«
"В моем прочтении, Харрис может занять пост, только если за ней последует большинство кабинета. Но если Байден будет возражать, ему просто нужно будет передать в сенат и палату представителей письмо о том, что он может исполнять обязанности, тогда он продолжит занимать пост", - сказал он.
Если же вице-президент продолжит настаивать на невозможности Байденом занимать пост, то конгресс в течение трех недель должен решить этот вопрос, но от законодателей обеих палат потребуется две трети голосов для утверждения одного из решений, пояснил эксперт.
Подобный конфликт первых лиц государства может усугубить ситуацию в стране, добавил он. "Зная об этих подводных камнях, я думаю, Харрис не решится идти по этому пути, только если Байден полностью не впадет в беспамятство", - сказал Лазар.
Профессор международного права в университете штата Иллинойс Фрэнсис Бойл убежден, что обращение генпрокурора штата останется без реакции. "Ничего такого не произойдет", - сказал Бойл РИА Новости.
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Почетный профессор политологии университета Калифорнии Бо Гросскап назвал обращение из Западной Виргинии уловкой. "Это политический трюк, направленный на то, чтобы держать вопрос об остроте ума Байдена в фокусе внимания", - сказал РИА Новости Гросскап.
Администрация может и будет обращение игнорировать, а также может сослаться на серьезные обеспокоенности относительно предыдущего президента Дональда Трампа в период его работы, сказал эксперт.
Ранее генеральный прокурор штата Западная Виргиния Патрик Морриси направил письмо вице-президенту США Камале Харрис с призывом объявить президента Джо Байдена неспособным выполнять свои полномочия и обязанности из-за когнитивных нарушений, которые помогли ему избежать уголовного преследования по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.
Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". В документе отмечается, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден не мог точно обозначить сроки начала и конца работы в должности вице-президента и назвать дату кончины своего сына Бо. В Белом доме обвинили Хёра в предвзятости, связав ее с принадлежностью спецпрокурора к республиканской партии.
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