Рейтинг@Mail.ru
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62 - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/otravlenie-1927222801.html
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62 - РИА Новости, 14.02.2024
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62
Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 62 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального управления... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:23
2024-02-14T05:23
происшествия
дальнереченск
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_0:49:3273:1890_1920x0_80_0_0_f5d3bce34496127ad23272bfb7af194f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 62 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора. В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на вторник, число отравившихся выросло до 51, среди них есть дети. Тяжелых случаев нет. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, ее нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности. "Увеличилось число пострадавших - с 21 в первый день обращения до 62 человек в настоящее время", - сказал собеседник. Накануне управление Роспотребнадзора сообщало, что готовит групповой иск к бургерной. Пострадавшим предлагается до 1 марта обратиться в управление с заявлением о защите прав потребителя и взыскания компенсации морального вреда.
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
дальнереченск
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_bb184f17a8e382fc7b2ce89d42072038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дальнереченск, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62

Роспотребнадзор: Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 62 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на вторник, число отравившихся выросло до 51, среди них есть дети. Тяжелых случаев нет. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, ее нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности.
«
"Увеличилось число пострадавших - с 21 в первый день обращения до 62 человек в настоящее время", - сказал собеседник.
Накануне управление Роспотребнадзора сообщало, что готовит групповой иск к бургерной. Пострадавшим предлагается до 1 марта обратиться в управление с заявлением о защите прав потребителя и взыскания компенсации морального вреда.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023-2024 годах
13 февраля, 10:55
 
ПроисшествияДальнереченскПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала