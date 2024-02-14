https://ria.ru/20240214/otravlenie-1927222801.html
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62 - РИА Новости, 14.02.2024
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62
Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 62 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального управления... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:23
2024-02-14T05:23
2024-02-14T05:23
происшествия
дальнереченск
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Число отравившихся в бургерной в Дальнереченске Приморского края выросло до 62 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора. В воскресенье прокуратура Приморья сообщала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. Они отравились едой с 5 по 10 февраля. По данным регионального управления Роспотребнадзора на вторник, число отравившихся выросло до 51, среди них есть дети. Тяжелых случаев нет. Из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла, ее нашли в продукции собственного изготовления - наггетсах и соусах. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что бургерная использовала продукты неподтвержденного качества и безопасности. "Увеличилось число пострадавших - с 21 в первый день обращения до 62 человек в настоящее время", - сказал собеседник. Накануне управление Роспотребнадзора сообщало, что готовит групповой иск к бургерной. Пострадавшим предлагается до 1 марта обратиться в управление с заявлением о защите прав потребителя и взыскания компенсации морального вреда.
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происшествия, дальнереченск, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62
Роспотребнадзор: Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 62