https://ria.ru/20240214/osadki-1927416596.html

Москвичей предупредили о рекордном снегопаде в четверг

Москвичей предупредили о рекордном снегопаде в четверг - РИА Новости, 14.02.2024

Москвичей предупредили о рекордном снегопаде в четверг

В четверг на Москву обрушится до 20% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:32

2024-02-14T18:32

2024-02-14T18:42

общество

москва

евгений тишковец

снегопад в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925954048_0:233:3022:1932_1920x0_80_0_0_3dab740a219ab11fe3ce2fc358d479dd.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В четверг на Москву обрушится до 20% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг Центральную Россию накроет атмосферный фронт окклюзии, сопровождаемый "полчищами" снеговых туч. В общей сложности на Москву выпадет до 7-10 миллиметров осадков, что составляет пятую часть от всего февральского объема небесной влаги. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются в первой половине дня, когда видимость порой будет ухудшаться до нескольких сотен метров. На дорогах может возникнуть транспортный коллапс, в аэропортах вероятны задержки рейсов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в результате сугробы за счет свежего и пушистого снега подрастут как минимум до 60 сантиметров, а это повтор рекордных показателей 1956 года. "При этом сохранится вполне зимняя температура. Ночью минус 10 - минус 15, днем минус 7 - минус 12, что на 3-5 градусов ниже нормы. В пятницу снег продолжится, но меньшей интенсивности - 2-3 миллиметра. Ночью минус 8 - минус 11, днем минус 4 - минус 7", - добавил Тишковец. Метеоролог также сообщил, что в выходные столбики термометров устремятся на штурм нулевой отметки, осадки перейдут в смешанное агрегатное состояние. Оттепель будет непродолжительной, в начале следующей недели вновь похолодает до климатической нормы февраля.

https://ria.ru/20240207/zhenschina-1925934487.html

https://ria.ru/20240214/lavina-1927398122.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве