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Москвичей предупредили о рекордном снегопаде в четверг - РИА Новости, 14.02.2024
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18:32 14.02.2024 (обновлено: 18:42 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/osadki-1927416596.html
Москвичей предупредили о рекордном снегопаде в четверг
Москвичей предупредили о рекордном снегопаде в четверг - РИА Новости, 14.02.2024
Москвичей предупредили о рекордном снегопаде в четверг
В четверг на Москву обрушится до 20% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:32
2024-02-14T18:42
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В четверг на Москву обрушится до 20% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В четверг Центральную Россию накроет атмосферный фронт окклюзии, сопровождаемый "полчищами" снеговых туч. В общей сложности на Москву выпадет до 7-10 миллиметров осадков, что составляет пятую часть от всего февральского объема небесной влаги. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются в первой половине дня, когда видимость порой будет ухудшаться до нескольких сотен метров. На дорогах может возникнуть транспортный коллапс, в аэропортах вероятны задержки рейсов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в результате сугробы за счет свежего и пушистого снега подрастут как минимум до 60 сантиметров, а это повтор рекордных показателей 1956 года. "При этом сохранится вполне зимняя температура. Ночью минус 10 - минус 15, днем минус 7 - минус 12, что на 3-5 градусов ниже нормы. В пятницу снег продолжится, но меньшей интенсивности - 2-3 миллиметра. Ночью минус 8 - минус 11, днем минус 4 - минус 7", - добавил Тишковец. Метеоролог также сообщил, что в выходные столбики термометров устремятся на штурм нулевой отметки, осадки перейдут в смешанное агрегатное состояние. Оттепель будет непродолжительной, в начале следующей недели вновь похолодает до климатической нормы февраля.
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общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Москвичей предупредили о рекордном снегопаде в четверг

В четверг на Москву обрушится до 20 процентов от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди во время снегопада на улице Москвы
Люди во время снегопада на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди во время снегопада на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В четверг на Москву обрушится до 20% от месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В четверг Центральную Россию накроет атмосферный фронт окклюзии, сопровождаемый "полчищами" снеговых туч. В общей сложности на Москву выпадет до 7-10 миллиметров осадков, что составляет пятую часть от всего февральского объема небесной влаги. Наиболее интенсивные снегопады ожидаются в первой половине дня, когда видимость порой будет ухудшаться до нескольких сотен метров. На дорогах может возникнуть транспортный коллапс, в аэропортах вероятны задержки рейсов", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в результате сугробы за счет свежего и пушистого снега подрастут как минимум до 60 сантиметров, а это повтор рекордных показателей 1956 года.
«
"При этом сохранится вполне зимняя температура. Ночью минус 10 - минус 15, днем минус 7 - минус 12, что на 3-5 градусов ниже нормы. В пятницу снег продолжится, но меньшей интенсивности - 2-3 миллиметра. Ночью минус 8 - минус 11, днем минус 4 - минус 7", - добавил Тишковец.
Метеоролог также сообщил, что в выходные столбики термометров устремятся на штурм нулевой отметки, осадки перейдут в смешанное агрегатное состояние. Оттепель будет непродолжительной, в начале следующей недели вновь похолодает до климатической нормы февраля.
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