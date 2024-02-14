https://ria.ru/20240214/optimizm-1927392096.html

ВЦИОМ отметил феноменально высокий уровень социального оптимизма у россиян

ВЦИОМ отметил феноменально высокий уровень социального оптимизма у россиян - РИА Новости, 14.02.2024

ВЦИОМ отметил феноменально высокий уровень социального оптимизма у россиян

Каждый год замеряется уровень социального оптимизма россиян, в этом году уровень веры в то, что через год все будет существенно лучше, феноменально высокий,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:31

2024-02-14T17:31

2024-02-14T17:31

выставка-форум "россия"

общество

валерий федоров

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:287:3006:1978_1920x0_80_0_0_601c24418cabcfd8705c8278357b2327.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Каждый год замеряется уровень социального оптимизма россиян, в этом году уровень веры в то, что через год все будет существенно лучше, феноменально высокий, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Мы каждый год спрашиваем россиян о будущем, просим дать какой-то прогноз: как им кажется, через год они и их семья будут жить лучше, чем сейчас, так же или хуже, что будет со страной в целом, как она пройдет следующий год. По сути мы замеряем уровень социального оптимизма, это очень важный показатель. В этот раз в декабре 2023 года мы зафиксировали исторический рекорд - феноменально высокий уровень веры в то, что через год все будет существенно лучше, чем сейчас", - заявил Федоров в студии ЭИСИ на международной выставке-форуме "Россия". Он особо подчеркнул, что такие показатели - радостные и позитивные, но в то же время небезопасные. "Для того, чтобы это чувство не обратилось в собственную противоположность, разочарование, сожаление, даже в стыд, ожидания должны получить подкрепление. Эти подкрепления должны быть реализованы в политических решениях, в крупных событиях, в экономической динамике, в динамике внешней и геополитической. Если все пойдет иначе, увы, за высокими надеждами нас ждет глубокое разочарование, такое уже бывало. Задачей государства является оправдать надежды и ожидания людей, - добавил глава ВЦИОМ.

https://ria.ru/20240214/dengi-1927333784.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, валерий федоров, вциом