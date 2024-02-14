ВЦИОМ отметил феноменально высокий уровень социального оптимизма у россиян
ВЦИОМ: уровень социального оптимизма у россиян в 2024 году феноменально высокий
Люди в морозный день на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Каждый год замеряется уровень социального оптимизма россиян, в этом году уровень веры в то, что через год все будет существенно лучше, феноменально высокий, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«
"Мы каждый год спрашиваем россиян о будущем, просим дать какой-то прогноз: как им кажется, через год они и их семья будут жить лучше, чем сейчас, так же или хуже, что будет со страной в целом, как она пройдет следующий год. По сути мы замеряем уровень социального оптимизма, это очень важный показатель. В этот раз в декабре 2023 года мы зафиксировали исторический рекорд - феноменально высокий уровень веры в то, что через год все будет существенно лучше, чем сейчас", - заявил Федоров в студии ЭИСИ на международной выставке-форуме "Россия".
Он особо подчеркнул, что такие показатели - радостные и позитивные, но в то же время небезопасные.
"Для того, чтобы это чувство не обратилось в собственную противоположность, разочарование, сожаление, даже в стыд, ожидания должны получить подкрепление. Эти подкрепления должны быть реализованы в политических решениях, в крупных событиях, в экономической динамике, в динамике внешней и геополитической. Если все пойдет иначе, увы, за высокими надеждами нас ждет глубокое разочарование, такое уже бывало. Задачей государства является оправдать надежды и ожидания людей, - добавил глава ВЦИОМ.