https://ria.ru/20240214/opasnost-1927209009.html
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность - РИА Новости, 14.02.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности, власти просят жителей оставаться дома и не подходить к окнам. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T00:25
2024-02-14T00:25
2024-02-14T01:17
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности, власти просят жителей оставаться дома и не подходить к окнам."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.Ракетная опасность также объявлена и в городе Валуйки.Позднее ракетную опасность объявили в Курской области.Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион. Там действует повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240214/obstrel-1927208620.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район
Белгород, Белгородский район
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
Мэрия: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе