https://ria.ru/20240214/ogon-1926884331.html

Укроти огонь: как организована пожарная безопасность Москвы

Укроти огонь: как организована пожарная безопасность Москвы - РИА Новости, 14.02.2024

Укроти огонь: как организована пожарная безопасность Москвы

Система пожарной охраны Москвы каждый год совершенствуется. Появляются новые технологии и транспорт, а сотрудники повышают свои навыки и скорость работы. Как... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:00

2024-02-14T09:00

2024-02-14T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

безопасность

городское хозяйство москвы

москва

ка-32

ми-26

московский авиационный центр

пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

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Система пожарной охраны Москвы каждый год совершенствуется. Появляются новые технологии и транспорт, а сотрудники повышают свои навыки и скорость работы. Как устроена пожарная безопасность города и чем укомплектованы бригады специалистов, читайте в материале РИА Новости.Двойной эффектДля устранения возгораний и борьбы с открытым огнем в Москве работает Пожарно-спасательный центр (ПСЦ), чьи отряды распределены по городу таким образом, чтобы в случае происшествия специалисты могли прибыть на место менее чем за десять минут. Помимо тушения пожаров, работники отрядов ликвидируют последствия ДТП, участвуют в поиске потерявшихся людей на природных территориях, а также оказывают социальную помощь.Авиация полноценно участвует в ликвидации происшествий. Вертолёты могут добраться до места возгорания в течение 10-15 минут. В функции экипажей пожарных и санитарных вертолетов авиацентра входят: тушение высотных и площадных пожаров, ежедневная эвакуация пострадавших с мест ДТП и других происшествий, пациентов с инфарктами и инсультами.Кадры и техникаВ штате ПСЦ трудится более 4 тысяч человек, а в Московском авиацентре– свыше 400 специалистов. В ПСЦ насчитывается более 500 единиц техники, из которых больше 300 – пожарно-спасательные и аварийно-спасательные автомобили. Авиационный парк МАЦ насчитывает 11 единиц специализированных вертолетов: четыре пожарных КА-32, один Ми 26Т, пять санитарных бортов ВК117С-2 и один многофункциональный Bell 429. Также в учреждении работает служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения – это 26 спасателей-универсалов, которые могут прибыть к людям, оказавшимся в беде, как на специальном автомобиле, так и на борту вертолета, если пострадавшие находятся в труднодоступном для другой техники месте. Они также прибывают на пожары, обеспечивают безопасность забора воды, если работает авиация или непосредственно участвуют в ликвидации, выполняя разведку, вентиляцию помещения, поиск и спасение пострадавших, обеспечивают доступ пожарным к месту горения и проводят другие аварийно-спасательные работы.Техничный подкатОбе структуры имеют в своем арсенале современную технику. У ПСЦ, помимо пожарных машин, есть и такие уникальные образцы, как пожарный насосно-рукавный комплекс "Водолей".Он укомплектован рукавами для подачи воды на расстояние до 1200 метров, а также насосами для откачки и подачи воды. "Водолей" также предназначен для транспортировки пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования к месту проведения работ. Благодаря работе насосов, удается перекачивать большие объемы воды – от 170 до 500 литров в секунду. Забор воды может производиться из водохранилищ, озер или прудов. Одновременно "Водолей" в состоянии запитывать 12 автоцистерн.Круглогодичное дежурство на акватории Москвы-реки несет уникальный пожарный корабль "Полковник Чернышев". Он может оказывать помощь в тушении пожаров на воде и береговой линии. Кроме того, корабль способен снабжать до 32 пожарных расчетов водой во время их работы на берегу.Также у спасателей есть еще одно техническое чудо – телескопический подъемник "Спайдер". Его используют для проведения спасательных работ на высоте до 28 метров, то есть около десяти этажей. Подъемник может управляться дистанционно с помощью пульта. Это позволяет пожарным направлять машину в помещения с очень высокой температурой, где "Спайдер", используя оросительную систему защиты, понижает температуру в помещении.Этот телескопический подъемник очень удобен для работы в районах с плотной застройкой, так как машина способна пробраться в места, недоступные для более крупной техники.А вот в труднопроходимых местах в условиях бездорожья для тушения пожаров применяется снегоболотоход "Линкор". Помимо этого, он может перевозить грузы и буксировать прицепы, а также перевозить людей и подавать воду для тушения пожара.В авиационном центре для тушения пожаров используются две модели вертолетов. Один тяжелый Ми-26Т и четыре средних Ка-32А. Средняя модель может принимать до 13 пассажиров. На Ка-32 может устанавливаться либо водосливное устройство объемом 5 тонн на внешней подвеске, либо система вертикального и горизонтального пожаротушения – уникальная технология для точечной ликвидации пожаров на большой высоте в условиях плотной городской застройки. В совокупности с максимальной скоростью полета в 260 километров в час эффективность Ка-32А очевидна.Его "большой брат" Ми-26Т столь же быстр, но по габаритам существенно превосходит аналог – вмещает в себя до 63 пассажиров, груз весом до 20 тонн, а на внешней подвеске – до 15. Для ликвидации пожаров на Ми-26 устанавливается водосливное устройство объемом 15 тонн.Отточенный навыкЧтобы спасатели и пожарные поддерживали хорошую физическую форму и совершенствовали профессиональные навыки, для них регулярно проводят учебно-тренировочные занятия.В подразделениях есть разнообразные тренажеры и комплексы, имитирующие условия реальных мест происшествия, – например, теплодымокамеры, в которых отрабатывают алгоритмы поведения в задымленных и горящих помещениях. А на скалодромах спасатели оттачивают навыки применения альпинистского снаряжения для эвакуации и спасения пострадавших.Кроме того, в подразделениях установлены учебные башни. Их регулярно используют в тренировках по тушению пожаров в жилых домах и эвакуации людей из квартир. В занятиях на спортивных и специализированных тренажерах спасатели и пожарные участвуют каждую дежурную смену в свободное от выездов время.Также работники ПСЦ и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения авиацентра совершенствуют свои навыки спасения на учебно-тренировочной площадке департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. Это уникальная база для практической подготовки пожарных и спасателей.Там есть манеж с учебной башней и дорожками для бега, стадион, водоем для оттачивания навыков по спасению человека из воды и комплекс, имитирующий сложный завал и производство с химически опасными веществами. На площадке тренируются оказывать помощь в самых разных ситуациях. Например, спасать людей при остановке подвесной канатно-кресельной дороги, при происшествии на железнодорожном транспорте или пожаре в многоэтажном жилом доме со сложной планировкой.

https://realty.ria.ru/20220505/spasateli-1786736896.html

https://ria.ru/20210816/pozharnye-1745614144.html

москва

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

безопасность, городское хозяйство москвы, москва, ка-32, ми-26, московский авиационный центр, пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности