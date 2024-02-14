https://ria.ru/20240214/odkb-1927272050.html

Штаб ОДКБ назвал военно-политическую обстановку в регионе сложной

Штаб ОДКБ назвал военно-политическую обстановку в регионе сложной - РИА Новости, 14.02.2024

Штаб ОДКБ назвал военно-политическую обстановку в регионе сложной

Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной из-за деструктивной деятельности США и других стран Запада, заявил начальник... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:55

2024-02-14T10:55

2024-02-14T10:55

одкб

безопасность

андрей сердюков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной из-за деструктивной деятельности США и других стран Запада, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. "Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ характеризуется как сложная. Главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада, в результате которой разрушаются основанные на принципах Устава ООН устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности", - сказал он на брифинге. Как отметил Сердюков, основными вызовами для ОДКБ в Восточной Европе стали непрекращающееся давление со стороны западных стран в политической, финансово-экономической и информационной сферах, а также "расширение НАТО на Восток с учетом продолжающейся милитаризации Польши и стран Балтии".

https://ria.ru/20240201/destabilizatsiya-1924720176.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

одкб, безопасность, андрей сердюков