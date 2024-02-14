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Штаб ОДКБ назвал военно-политическую обстановку в регионе сложной - РИА Новости, 14.02.2024
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10:55 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/odkb-1927272050.html
Штаб ОДКБ назвал военно-политическую обстановку в регионе сложной
Штаб ОДКБ назвал военно-политическую обстановку в регионе сложной - РИА Новости, 14.02.2024
Штаб ОДКБ назвал военно-политическую обстановку в регионе сложной
Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной из-за деструктивной деятельности США и других стран Запада, заявил начальник... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:55
2024-02-14T10:55
одкб
безопасность
андрей сердюков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной из-за деструктивной деятельности США и других стран Запада, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. "Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ характеризуется как сложная. Главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада, в результате которой разрушаются основанные на принципах Устава ООН устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности", - сказал он на брифинге. Как отметил Сердюков, основными вызовами для ОДКБ в Восточной Европе стали непрекращающееся давление со стороны западных стран в политической, финансово-экономической и информационной сферах, а также "расширение НАТО на Восток с учетом продолжающейся милитаризации Польши и стран Балтии".
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одкб, безопасность, андрей сердюков
ОДКБ, Безопасность, Андрей Сердюков
Штаб ОДКБ назвал военно-политическую обстановку в регионе сложной

Штаб ОДКБ назвал обстановку в регионе сложной из-за действий США и стран Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Киргизии на военных учениях ОДКБ
Военнослужащие ВС Киргизии на военных учениях ОДКБ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС Киргизии на военных учениях ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной из-за деструктивной деятельности США и других стран Запада, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ характеризуется как сложная. Главным источником угроз военной безопасности продолжает оставаться деструктивная деятельность США и стран Запада, в результате которой разрушаются основанные на принципах Устава ООН устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности", - сказал он на брифинге.
Как отметил Сердюков, основными вызовами для ОДКБ в Восточной Европе стали непрекращающееся давление со стороны западных стран в политической, финансово-экономической и информационной сферах, а также "расширение НАТО на Восток с учетом продолжающейся милитаризации Польши и стран Балтии".
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
МИД России: Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ
1 февраля, 08:39
 
ОДКББезопасностьАндрей Сердюков
 
 
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