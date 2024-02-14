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Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2024
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13:21 14.02.2024 (обновлено: 13:34 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html
Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ
Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2024
Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ
Вопрос о выходе России из ОБСЕ пока не обсуждался, но "висит в воздухе", заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:21
2024-02-14T13:34
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о выходе России из ОБСЕ пока не обсуждался, но "висит в воздухе", заявил глава МИД Сергей Лавров."Насчёт выхода из ОБСЕ - этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники? Это другой вопрос. Здесь их позицию надо учитывать в полной мере", - сказал Лавров, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ.
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россия, обсе, сергей лавров, в мире
Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров, В мире
Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ

Лавров: вопрос выхода России из ОБСЕ пока не обсуждался, но висит в воздухе

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о выходе России из ОБСЕ пока не обсуждался, но "висит в воздухе", заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Насчёт выхода из ОБСЕ - этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники? Это другой вопрос. Здесь их позицию надо учитывать в полной мере", - сказал Лавров, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ.
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