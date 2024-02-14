https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html
Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ
Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ - РИА Новости, 14.02.2024
Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ
Вопрос о выходе России из ОБСЕ пока не обсуждался, но "висит в воздухе", заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:21
2024-02-14T13:21
2024-02-14T13:34
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о выходе России из ОБСЕ пока не обсуждался, но "висит в воздухе", заявил глава МИД Сергей Лавров."Насчёт выхода из ОБСЕ - этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники? Это другой вопрос. Здесь их позицию надо учитывать в полной мере", - сказал Лавров, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме РФ.
https://ria.ru/20240208/obse-1926098218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, сергей лавров, в мире
Россия, ОБСЕ, Сергей Лавров, В мире
Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ
Лавров: вопрос выхода России из ОБСЕ пока не обсуждался, но висит в воздухе