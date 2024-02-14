https://ria.ru/20240214/obostrenie-1927355436.html
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности - РИА Новости, 14.02.2024
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности
Москва обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, призывает страны проявить сдержанность и предпринять шаги по деэскалации, заявила... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:21
2024-02-14T15:21
2024-02-14T16:54
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, призывает страны проявить сдержанность и предпринять шаги по деэскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Серьезно обеспокоены этим проявлением. Настоятельно призываем Баку и Ереван проявить сдержанность, проявить шаги по деэскалации, избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки. Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным политико-дипломатическим путем", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, произошедшее "подтверждает необходимость скорейшего возвращения Азербайджана и Армении к реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне".Она добавила, что территориальные споры стоит разрешать в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границе, Москва готова оказать содействие этому процессу.Официальный представитель МИД России коснулась российского миротворческого контингента в Карабахе, сообщив, что Москва и Баку продолжают подготовку контактов относительно его деятельности, а также обсуждают перспективу возвращения армянского населения в Карабах при обеспечении его прав и безопасности, диалог носит регулярный характер.Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", разрушив боевой пост вооруженных сил Армении. Перед этим азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. По данным минобороны Армении, в результате обстрелов погибли четверо армянский военных. На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
https://ria.ru/20240201/armeniya-1924799301.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, армения, азербайджан, мария захарова
В мире, Россия, Армения, Азербайджан, Мария Захарова
Россия призвала Армению и Азербайджан к сдержанности
МИД: Россия обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва обеспокоена обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, призывает страны проявить сдержанность и предпринять шаги по деэскалации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Серьезно обеспокоены этим проявлением. Настоятельно призываем Баку
и Ереван
проявить сдержанность, проявить шаги по деэскалации, избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки. Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным политико-дипломатическим путем", - сказала она в ходе брифинга.
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По ее словам, произошедшее "подтверждает необходимость скорейшего возвращения Азербайджана и Армении к реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне".
Она добавила, что территориальные споры стоит разрешать в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границе, Москва готова оказать содействие этому процессу.
Официальный представитель МИД России коснулась российского миротворческого контингента в Карабахе, сообщив, что Москва и Баку продолжают подготовку контактов относительно его деятельности, а также обсуждают перспективу возвращения армянского населения в Карабах при обеспечении его прав и безопасности, диалог носит регулярный характер.
Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что 13 февраля азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", разрушив боевой пост вооруженных сил Армении. Перед этим азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. По данным минобороны Армении, в результате обстрелов погибли четверо армянский военных. На границе Армении и Азербайджана последние месяцы не было зафиксировано не одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
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