https://ria.ru/20240214/novosti-1927324296.html

"Он мертв". В конгрессе США сообщили Украине плохие новости

"Он мертв". В конгрессе США сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 14.02.2024

"Он мертв". В конгрессе США сообщили Украине плохие новости

У законопроекта, включающего помощь США Украине, нет шансов пройти голосование в палате представителей, заявил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:42

2024-02-14T13:42

2024-02-14T13:49

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. У законопроекта, включающего помощь США Украине, нет шансов пройти голосование в палате представителей, заявил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax."Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв (в палате представителей — Прим. ред.). <...> Приоритеты сената не связаны с Америкой в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции", — возмутился конгрессмен.По словам Миллса, сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, в то время как южные границы США осаждают миллионы мигрантов.Конгрессмен призвал концентрироваться на американских проблемах: думать о сильной армии, безопасности границ, стратегиях экономического роста и энергетической независимости. "Мы не можем делать этого, если будем фокусироваться на защите Украины", — заключил Миллс.Во вторник сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. Законопроект позже должен быть одобрен палатой представителей.

https://ria.ru/20240214/vsu-1927281345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, конгресс сша, украина, политика