"Он мертв". В конгрессе США сообщили Украине плохие новости
Конгрессмен Миллс: у пакета помощи Украине нет шансов на одобрение
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. У законопроекта, включающего помощь США Украине, нет шансов пройти голосование в палате представителей, заявил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax.
«
"Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв (в палате представителей — Прим. ред.). <...> Приоритеты сената не связаны с Америкой в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции", — возмутился конгрессмен.
По словам Миллса, сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, в то время как южные границы США осаждают миллионы мигрантов.
Конгрессмен призвал концентрироваться на американских проблемах: думать о сильной армии, безопасности границ, стратегиях экономического роста и энергетической независимости.
"Мы не можем делать этого, если будем фокусироваться на защите Украины", — заключил Миллс.
Во вторник сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. Законопроект позже должен быть одобрен палатой представителей.