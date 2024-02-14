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"Он мертв". В конгрессе США сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 14.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:42 14.02.2024 (обновлено: 13:49 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/novosti-1927324296.html
"Он мертв". В конгрессе США сообщили Украине плохие новости
"Он мертв". В конгрессе США сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 14.02.2024
"Он мертв". В конгрессе США сообщили Украине плохие новости
У законопроекта, включающего помощь США Украине, нет шансов пройти голосование в палате представителей, заявил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:42
2024-02-14T13:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. У законопроекта, включающего помощь США Украине, нет шансов пройти голосование в палате представителей, заявил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax.&quot;Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв (в палате представителей — Прим. ред.). &lt;...&gt; Приоритеты сената не связаны с Америкой в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции&quot;, — возмутился конгрессмен.По словам Миллса, сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, в то время как южные границы США осаждают миллионы мигрантов.Конгрессмен призвал концентрироваться на американских проблемах: думать о сильной армии, безопасности границ, стратегиях экономического роста и энергетической независимости. "Мы не можем делать этого, если будем фокусироваться на защите Украины", — заключил Миллс.Во вторник сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. Законопроект позже должен быть одобрен палатой представителей.
https://ria.ru/20240214/vsu-1927281345.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Конгресс США, Украина, Политика
"Он мертв". В конгрессе США сообщили Украине плохие новости

Конгрессмен Миллс: у пакета помощи Украине нет шансов на одобрение

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. У законопроекта, включающего помощь США Украине, нет шансов пройти голосование в палате представителей, заявил американский конгрессмен Кори Миллс в интервью Newsmax.
«

"Я надеюсь, что этот законопроект окажется мертв (в палате представителей — Прим. ред.). <...> Приоритеты сената не связаны с Америкой в первую очередь. Они сфокусированы на защите чужих границ, в том числе Украины, которая, как мы видим, погрязла в коррупции", — возмутился конгрессмен.

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По словам Миллса, сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, в то время как южные границы США осаждают миллионы мигрантов.
Конгрессмен призвал концентрироваться на американских проблемах: думать о сильной армии, безопасности границ, стратегиях экономического роста и энергетической независимости.
"Мы не можем делать этого, если будем фокусироваться на защите Украины", — заключил Миллс.
Во вторник сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. Законопроект позже должен быть одобрен палатой представителей.
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