Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 14.02.2024 (обновлено: 19:49 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/nissan-1927386516.html
"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге
"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге - РИА Новости, 14.02.2024
"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге
"АвтоВАЗ" передал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, приобретенный в 2023 году у ФГУП "НАМИ", обратно в государственную собственность, сообщил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:28
2024-02-14T19:49
экономика
авто
санкт-петербург
автоваз
renault nissan (альянс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833915891_0:217:3024:1918_1920x0_80_0_0_cd8b0ae8bb5f1ef60c3daf2219ed7511.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" передал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, приобретенный в 2023 году у ФГУП "НАМИ", обратно в государственную собственность, сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.&quot;Автозавод Санкт-Петербург&quot;, который пришел к нам в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству&quot;, — заявил Костромин на конференции аналитического агентства &quot;Автостат&quot;.Продажа завода Nissan ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", который стал выпускать на этой площадке Lada X-cross 5.Сейчас предприятие называется "Автозавод Санкт-Петербург". В январе оно сообщило о выпуске первой партии автомобилей под новым брендом Xcite, пообещав раскрыть их внешний вид в конце февраля.В декабре вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров выступил против передачи завода из собственности "АвтоВАЗа", несмотря на попадание тольяттинского автоконцерна под санкции США."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
https://ria.ru/20240126/zavod-1923619543.html
https://ria.ru/20240119/aurus-1922255605.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833915891_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d78dc715fcc445adc822545b01db9fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, санкт-петербург, автоваз, renault nissan (альянс)
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, АвтоВАЗ, Renault Nissan (альянс)
"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге

Бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в государственную собственность

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗавод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге
Завод Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" передал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, приобретенный в 2023 году у ФГУП "НАМИ", обратно в государственную собственность, сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
«

"Автозавод Санкт-Петербург", который пришел к нам в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству", — заявил Костромин на конференции аналитического агентства "Автостат".

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Компания "Арт-Финанс" закрыла сделку по покупке завода Hyundai в Петербурге
26 января, 12:26
Продажа завода Nissan ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", который стал выпускать на этой площадке Lada X-cross 5.
Сейчас предприятие называется "Автозавод Санкт-Петербург". В январе оно сообщило о выпуске первой партии автомобилей под новым брендом Xcite, пообещав раскрыть их внешний вид в конце февраля.
В декабре вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров выступил против передачи завода из собственности "АвтоВАЗа", несмотря на попадание тольяттинского автоконцерна под санкции США.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
СМИ: на бывшем заводе Toyota в Петербурге могут начать собирать авто Aurus
19 января, 09:02
 
ЭкономикаАвтоСанкт-ПетербургАвтоВАЗRenault Nissan (альянс)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала