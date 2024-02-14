https://ria.ru/20240214/nissan-1927386516.html

"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге - РИА Новости, 14.02.2024

"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" передал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, приобретенный в 2023 году у ФГУП "НАМИ", обратно в государственную собственность, сообщил... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:28

2024-02-14T17:28

2024-02-14T19:49

экономика

авто

санкт-петербург

автоваз

renault nissan (альянс)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" передал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, приобретенный в 2023 году у ФГУП "НАМИ", обратно в государственную собственность, сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин."Автозавод Санкт-Петербург", который пришел к нам в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству", — заявил Костромин на конференции аналитического агентства "Автостат".Продажа завода Nissan ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", который стал выпускать на этой площадке Lada X-cross 5.Сейчас предприятие называется "Автозавод Санкт-Петербург". В январе оно сообщило о выпуске первой партии автомобилей под новым брендом Xcite, пообещав раскрыть их внешний вид в конце февраля.В декабре вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров выступил против передачи завода из собственности "АвтоВАЗа", несмотря на попадание тольяттинского автоконцерна под санкции США."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).

https://ria.ru/20240126/zavod-1923619543.html

https://ria.ru/20240119/aurus-1922255605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, санкт-петербург, автоваз, renault nissan (альянс)