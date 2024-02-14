"АвтоВАЗ" вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге
Бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в государственную собственность
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗавод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге
Завод "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "АвтоВАЗ" передал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, приобретенный в 2023 году у ФГУП "НАМИ", обратно в государственную собственность, сообщил вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
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"Автозавод Санкт-Петербург", который пришел к нам в 2023 году, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству", — заявил Костромин на конференции аналитического агентства "Автостат".
Продажа завода Nissan ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", который стал выпускать на этой площадке Lada X-cross 5.
Сейчас предприятие называется "Автозавод Санкт-Петербург". В январе оно сообщило о выпуске первой партии автомобилей под новым брендом Xcite, пообещав раскрыть их внешний вид в конце февраля.
В декабре вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров выступил против передачи завода из собственности "АвтоВАЗа", несмотря на попадание тольяттинского автоконцерна под санкции США.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).