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СМИ: Нетаньяху поручил делегации Израиля на встрече по Газе лишь "слушать" - РИА Новости, 14.02.2024
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05:30 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/netanyakhu-1927223362.html
СМИ: Нетаньяху поручил делегации Израиля на встрече по Газе лишь "слушать"
СМИ: Нетаньяху поручил делегации Израиля на встрече по Газе лишь "слушать" - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: Нетаньяху поручил делегации Израиля на встрече по Газе лишь "слушать"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской делегации на переговорах по сектору Газа в египетском Каире просто слушать и не представлять новые идеи,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T05:30
2024-02-14T05:30
в мире
каир (город)
израиль
сша
биньямин нетаньяху
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
моссад
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской делегации на переговорах по сектору Газа в египетском Каире просто слушать и не представлять новые идеи, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Телеканал Al Qahera News во вторник сообщал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во вторник встречаются в Каире с египетскими официальными лицами. Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Бернс и Барнеа могут встретиться в Каире во вторник, чтобы возобновить переговоры по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС. "Израильские чиновники присутствовали там только для того, чтобы слушать", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что ответственный в израильской армии за проблему пленных генерал-майора запаса Ницан Алон в преддверии поездки наметил некоторые идеи для переговоров. Однако Нетаньяху их отверг и вместо этого поручил делегации "только слушать". По словам источников, после отказа премьера предоставить делегации полномочия выдвигать новые идеи Алон решил к ней не присоединяться и вместо себя направил заместителя.
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в мире, каир (город), израиль, сша, биньямин нетаньяху, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), моссад, хамас
В мире, Каир (город), Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Моссад, ХАМАС
СМИ: Нетаньяху поручил делегации Израиля на встрече по Газе лишь "слушать"

Axios: Нетаньяху поручил делегации Израиля на встрече в Каире просто слушать

© AFP 2024 / BRYAN R. SMITHПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AFP 2024 / BRYAN R. SMITH
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильской делегации на переговорах по сектору Газа в египетском Каире просто слушать и не представлять новые идеи, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Телеканал Al Qahera News во вторник сообщал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, глава израильской службы внешней разведки "Моссад" Давид Барнеа и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во вторник встречаются в Каире с египетскими официальными лицами. Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Бернс и Барнеа могут встретиться в Каире во вторник, чтобы возобновить переговоры по соглашению между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
«
"Израильские чиновники присутствовали там только для того, чтобы слушать", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что ответственный в израильской армии за проблему пленных генерал-майора запаса Ницан Алон в преддверии поездки наметил некоторые идеи для переговоров. Однако Нетаньяху их отверг и вместо этого поручил делегации "только слушать".
По словам источников, после отказа премьера предоставить делегации полномочия выдвигать новые идеи Алон решил к ней не присоединяться и вместо себя направил заместителя.
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В миреКаир (город)ИзраильСШАБиньямин НетаньяхуУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МоссадХАМАС
 
 
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