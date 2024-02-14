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Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья - РИА Новости, 14.02.2024
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18:09 14.02.2024 (обновлено: 23:21 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/natsproekt-1927407101.html
Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья
Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья - РИА Новости, 14.02.2024
Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья
Президент России Владимир Путин попросил кабмин до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья, пообещав, что... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:09
2024-02-14T23:21
владимир путин
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья, пообещав, что финансирование будет найдено. &quot;По ключевым технологическим направлениям мы работаем в формате национальных проектов, их механизмы позволяют выстроить всю технологическую цепочку от создания фундаментальных заделов и прикладных решений до средств производства и подготовки кадров высшей квалификации. В этой связи считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию&quot;, — сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.Президент отметил, что рассчитывает на участие в этой работе медицинского и научного сообщества.
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владимир путин, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Владимир Путин, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья

Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня: опережая время"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня: опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня: опережая время"
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья, пообещав, что финансирование будет найдено.
«

"По ключевым технологическим направлениям мы работаем в формате национальных проектов, их механизмы позволяют выстроить всю технологическую цепочку от создания фундаментальных заделов и прикладных решений до средств производства и подготовки кадров высшей квалификации. В этой связи считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию", — сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

Президент отметил, что рассчитывает на участие в этой работе медицинского и научного сообщества.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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