Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья
Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня: опережая время"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня: опережая время"
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья, пообещав, что финансирование будет найдено.
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"По ключевым технологическим направлениям мы работаем в формате национальных проектов, их механизмы позволяют выстроить всю технологическую цепочку от создания фундаментальных заделов и прикладных решений до средств производства и подготовки кадров высшей квалификации. В этой связи считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию", — сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
Президент отметил, что рассчитывает на участие в этой работе медицинского и научного сообщества.