https://ria.ru/20240214/natsproekt-1927407101.html

Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья

Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья - РИА Новости, 14.02.2024

Путин поручил запустить новый нацпроект по технологиям сбережения здоровья

Президент России Владимир Путин попросил кабмин до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья, пообещав, что... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:09

2024-02-14T18:09

2024-02-14T23:21

владимир путин

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин до конца года запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья, пообещав, что финансирование будет найдено. "По ключевым технологическим направлениям мы работаем в формате национальных проектов, их механизмы позволяют выстроить всю технологическую цепочку от создания фундаментальных заделов и прикладных решений до средств производства и подготовки кадров высшей квалификации. В этой связи считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья, обязательно определив источник финансирования, необходимые объемы финансовых средств на его реализацию", — сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.Президент отметил, что рассчитывает на участие в этой работе медицинского и научного сообщества.

https://ria.ru/20240214/zdorove-1927406012.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)