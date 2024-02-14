https://ria.ru/20240214/nato-1927363392.html

Нацелились на Калининград. На Западе раскрыли план НАТО в Прибалтике

Нацелились на Калининград. На Западе раскрыли план НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 14.02.2024

Нацелились на Калининград. На Западе раскрыли план НАТО в Прибалтике

НАТО будет стремиться захватить Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с Россией, пишет чешская газета Časopis argument со ссылкой на мнение... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:53

2024-02-14T15:53

2024-02-14T15:53

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. НАТО будет стремиться захватить Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с Россией, пишет чешская газета Časopis argument со ссылкой на мнение экспертов."Сегодня чаще всего в связи с вероятной прямой войной между НАТО и Россией говорят о Сувалкском перешейке — коридоре протяженностью около ста километров между российской Калининградской областью и Белоруссией. <…> О том, что в военных штабах обсуждают военные действия именно в этой области, свидетельствует и характер текущих, пока малозаметных, но крупнейших со времен холодной войны учений НАТО", — говорится в статье.Эксперты предполагают, что в случае прямого столкновения НАТО с Россией первой задачей солдат альянса будет захват Калининградской области, отмечается в публикации.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием России". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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политика, россия, калининградская область, калининград, нато