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"На части": в США предупредили НАТО о крахе из-за Украины - РИА Новости, 14.02.2024
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10:58 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/nato-1927274632.html
"На части": в США предупредили НАТО о крахе из-за Украины
"На части": в США предупредили НАТО о крахе из-за Украины - РИА Новости, 14.02.2024
"На части": в США предупредили НАТО о крахе из-за Украины
Конфликт на Украине внес раскол в НАТО, который только усугубится на фоне поражения ВСУ, что в конечном итоге приведет к распаду альянса, заявил бывший аналитик РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:58
2024-02-14T10:58
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рэй макговерн
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нато
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине внес раскол в НАТО, который только усугубится на фоне поражения ВСУ, что в конечном итоге приведет к распаду альянса, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сама НАТО просто разваливается на части. И мы должны это признать. Этот украинский конфликт, если он будет продолжаться — а трещины в НАТО становятся все шире и шире, — приведет НАТО к концу", — отметил он.Макговерн подчеркнул, что политика альянса не принесла его европейским членам никаких положительных результатов."Немцы действительно на дне из-за того, что мы сделали с ними, подорвав их газопровод и все такое прочее. Русские ушли, но стали счастливее остальных, подружившись с Востоком", — резюмировал он. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240214/sholts-1927246940.html
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в мире, москва, украина, европа, рэй макговерн, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Москва, Украина, Европа, Рэй Макговерн, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"На части": в США предупредили НАТО о крахе из-за Украины

Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: НАТО распадется после конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине внес раскол в НАТО, который только усугубится на фоне поражения ВСУ, что в конечном итоге приведет к распаду альянса, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Сама НАТО просто разваливается на части. И мы должны это признать. Этот украинский конфликт, если он будет продолжаться — а трещины в НАТО становятся все шире и шире, — приведет НАТО к концу", — отметил он.
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Макговерн подчеркнул, что политика альянса не принесла его европейским членам никаких положительных результатов.
"Немцы действительно на дне из-за того, что мы сделали с ними, подорвав их газопровод и все такое прочее. Русские ушли, но стали счастливее остальных, подружившись с Востоком", — резюмировал он.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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