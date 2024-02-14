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Путин подписал закон о борьбе с "наливайками" - РИА Новости, 14.02.2024
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08:31 14.02.2024 (обновлено: 09:10 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/nalivayki-1927231592.html
Путин подписал закон о борьбе с "наливайками"
Путин подписал закон о борьбе с "наливайками" - РИА Новости, 14.02.2024
Путин подписал закон о борьбе с "наливайками"
Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с так называемыми наливайками, документ выложили на сайте официального опубликования... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:31
2024-02-14T09:10
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с так называемыми наливайками, документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон разрешает субъектам Федерации вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. В частности, можно будет запретить продажу слабоалкогольных напитков — пива, сидра, пуаре, медовухи — во всех объектах общепита, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, кроме ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.Речь в документе идет и об ужесточении требований к алкогольной продукции.Так, закон запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в них этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать наименования, которые вводят потребителей в заблуждение относительно вида продукта и его состава. Это делается, чтобы предотвратить массовые отравления суррогатами, такими как "Мистер Сидр".Помимо этого, закон до 2025 года освобождает розничных продавцов алкоголя — как организации, так и ИП — из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей от ответственности за нарушения в учете оборота алкогольной продукции и непредоставление информации в ЕГАИС.Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231215/alkogol-1916103821.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о борьбе с "наливайками"

Путин подписал закон, расширяющий полномочия регионов по борьбе с "наливайками"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчина наливает пиво в бокал
Мужчина наливает пиво в бокал - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина наливает пиво в бокал. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с так называемыми наливайками, документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разрешает субъектам Федерации вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. В частности, можно будет запретить продажу слабоалкогольных напитков — пива, сидра, пуаре, медовухи — во всех объектах общепита, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.
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Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, кроме ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
Речь в документе идет и об ужесточении требований к алкогольной продукции.
Так, закон запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в них этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать наименования, которые вводят потребителей в заблуждение относительно вида продукта и его состава. Это делается, чтобы предотвратить массовые отравления суррогатами, такими как "Мистер Сидр".
Помимо этого, закон до 2025 года освобождает розничных продавцов алкоголя — как организации, так и ИП — из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей от ответственности за нарушения в учете оборота алкогольной продукции и непредоставление информации в ЕГАИС.
Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.
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