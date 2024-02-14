https://ria.ru/20240214/nalivayki-1927231592.html

Путин подписал закон о борьбе с "наливайками"

Путин подписал закон о борьбе с "наливайками" - РИА Новости, 14.02.2024

Путин подписал закон о борьбе с "наливайками"

Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с так называемыми наливайками, документ выложили на сайте официального опубликования... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:31

2024-02-14T08:31

2024-02-14T09:10

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с так называемыми наливайками, документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон разрешает субъектам Федерации вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. В частности, можно будет запретить продажу слабоалкогольных напитков — пива, сидра, пуаре, медовухи — во всех объектах общепита, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, кроме ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.Речь в документе идет и об ужесточении требований к алкогольной продукции.Так, закон запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в них этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать наименования, которые вводят потребителей в заблуждение относительно вида продукта и его состава. Это делается, чтобы предотвратить массовые отравления суррогатами, такими как "Мистер Сидр".Помимо этого, закон до 2025 года освобождает розничных продавцов алкоголя — как организации, так и ИП — из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей от ответственности за нарушения в учете оборота алкогольной продукции и непредоставление информации в ЕГАИС.Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231215/alkogol-1916103821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин