https://ria.ru/20240214/nalichnye-1927243953.html

ЦБ предложил ввести новую меру по борьбе с мошенниками

ЦБ предложил ввести новую меру по борьбе с мошенниками - РИА Новости, 14.02.2024

ЦБ предложил ввести новую меру по борьбе с мошенниками

Банк России для борьбы с мошенниками предложил ограничить внесение наличных в банкоматах с использованием токенизированных карт, сообщила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:56

2024-02-14T09:56

2024-02-14T15:29

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Банк России для борьбы с мошенниками предложил ограничить внесение наличных в банкоматах с использованием токенизированных карт, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".Предложенная мера поможет избежать ситуаций, когда человек под влиянием мошенника берет кредит наличными в одном банке, а затем зачисляет деньги на так называемый безопасный счет в другом. Чтобы запутать следы, злоумышленники убеждают человека привязать к своему платежному приложению их карту. Затем жертва идет в банкомат того банка, где открыт счет мошенников, прикладывает телефон и зачисляет деньги на их карту. После этого человеку говорят, что деньги в безопасности, и можно удалить карту из приложения."Для того чтобы этого не было, все-таки (стоит. — Прим. ред.) рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал", — заявила Набиуллина.Глава ЦБ добавила, что каждый четвертый похищенный рубль — заемный. Борьба с кредитным мошенничеством — одна из главных задач для регулятора, подчеркнула она.Как пояснила РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова, речь идет об ограничении суммы, которую человек может внести в банкомате с использованием токенизированной карты. Эксперт поддержала идею регулятора, отметив, что существует риск обхода ограничений путем дробления суммы на более мелкие.Дополнительной мерой защиты, по ее словам, может стать обмен информацией о цифровых отпечатках устройств клиентов между кредитными организациями. Верестникова пояснила, что сегодня мобильные приложения банков собирают эту информацию по требованию ЦБ, но не обмениваются ей.

https://ria.ru/20240214/kredit-1927242306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)