https://ria.ru/20240214/musor-1927273165.html

Никитин: мусор из Санкт-Петербурга в Новгородскую область возить не будут

Никитин: мусор из Санкт-Петербурга в Новгородскую область возить не будут - РИА Новости, 14.02.2024

Никитин: мусор из Санкт-Петербурга в Новгородскую область возить не будут

Новгородская область должна сохранить экологическую чистоту, мусор из Санкт-Петербурга и Ленобласти сюда возить не будут, сообщил губернатор Андрей Никитин. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:56

2024-02-14T10:56

2024-02-14T10:56

новгородская область

санкт-петербург

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Новгородская область должна сохранить экологическую чистоту, мусор из Санкт-Петербурга и Ленобласти сюда возить не будут, сообщил губернатор Андрей Никитин. Один из самых популярных вопросов губернатору во время прямой линии был связан с мусором. Новгородцы недовольны работой регионального оператора по обращению с ТКО — компанией "Экосити". Людей не устраивает, что мусор слишком редко вывозится, из-за этого контейнеры переполнены. Никитин объяснил, что проблемы у регоператора возникли, потому что закупленные европейские машины стали ломаться, а запчасти достать сложно. Но сейчас компания переходит на китайскую технику. При этом глава региона заверил, что за срыв графика компанию штрафуют и будут штрафовать. Но есть и положительная тенденция: жалоб в полтора раза стало меньше в 2023-м по сравнению с 2022-м. "Поменять их можно. Две компании новгородских работают — одна в Боровичах и в Пестово, вторая — в Великом Новгороде. Если придет федеральная компания, я не уверен, что будет так внимательно относиться к нашим проблемам. Во-вторых, сегодня наша терсхема по отходам, и я на этом настаивал, не предполагает завоза отходов ни с каких других территорий, кроме нашего с вами мусора. Я считаю, что надо в Новгородской области сохранять экологическую чистоту. Любой федеральный оператор будет давить на нас, чтобы появились какие-то еще отходы из Ленобласти, Санкт-Петербурга", - сообщил Никитин. Глава региона напомнил, что в 2021 году один питерский бизнесмен, купив землю в Чудовском районе, хотел туда свозить мусор из Северной столицы, но новгородские власти ему отказали. "Моя задача — отстаивать интересы новгородцев, поэтому давайте дадим шанс "Экосити". У них все-таки желание есть. Они сейчас достраивают второй этап полигона в Нащи. Мы строим еще полигон в Крестцах. В Боровичах оператор свой полигон начинает. Если все получится, то у нас лет на 15 проблем с переполненными полигонами не будет. Будем только заниматься рекультивацией старых", - подытожил глава региона.

https://ria.ru/20240213/rasselenie-1927196604.html

новгородская область

санкт-петербург

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Влада Копылова

новгородская область, санкт-петербург, андрей никитин (политик)