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Молдавия рассчитывает получить 25 миллионов евро от Германии - РИА Новости, 14.02.2024
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14:59 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/moldaviya-1927349436.html
Молдавия рассчитывает получить 25 миллионов евро от Германии
Молдавия рассчитывает получить 25 миллионов евро от Германии - РИА Новости, 14.02.2024
Молдавия рассчитывает получить 25 миллионов евро от Германии
Правительство Молдавии одобрило получение гранта от Германии на сумму в 25 миллионов евро для развития экономики и инфраструктуры, сообщил премьер Дорин Речан. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:59
2024-02-14T14:59
в мире
молдавия
германия
дорин речан
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило получение гранта от Германии на сумму в 25 миллионов евро для развития экономики и инфраструктуры, сообщил премьер Дорин Речан. "Мы утвердили получение гранта в размере около 25 миллионов евро со стороны правительства Германии. Половина этой суммы будет передана малым и средним предпринимателям, чтобы стимулировать их развитие, вторая половина будет использована для развития инфраструктуры в городах и селах", - заявил Речан на брифинге. Таким образом, речь идет о финансовом сотрудничестве, которое предполагает участие Германии в четырех проектах на территории Молдавии. В ближайшие время правительства обеих стран должны начать переговоры о подписании соответствующего соглашения. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
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в мире, молдавия, германия, дорин речан, майя санду
В мире, Молдавия, Германия, Дорин Речан, Майя Санду
Молдавия рассчитывает получить 25 миллионов евро от Германии

Молдавия рассчитывает получить 25 миллионов евро от ФРГ для развития экономики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило получение гранта от Германии на сумму в 25 миллионов евро для развития экономики и инфраструктуры, сообщил премьер Дорин Речан.
«
"Мы утвердили получение гранта в размере около 25 миллионов евро со стороны правительства Германии. Половина этой суммы будет передана малым и средним предпринимателям, чтобы стимулировать их развитие, вторая половина будет использована для развития инфраструктуры в городах и селах", - заявил Речан на брифинге.
Таким образом, речь идет о финансовом сотрудничестве, которое предполагает участие Германии в четырех проектах на территории Молдавии.
В ближайшие время правительства обеих стран должны начать переговоры о подписании соответствующего соглашения.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.
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