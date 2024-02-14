https://ria.ru/20240214/moldaviya-1927349436.html

Молдавия рассчитывает получить 25 миллионов евро от Германии

Молдавия рассчитывает получить 25 миллионов евро от Германии - РИА Новости, 14.02.2024

Молдавия рассчитывает получить 25 миллионов евро от Германии

Правительство Молдавии одобрило получение гранта от Германии на сумму в 25 миллионов евро для развития экономики и инфраструктуры, сообщил премьер Дорин Речан. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:59

2024-02-14T14:59

2024-02-14T14:59

в мире

молдавия

германия

дорин речан

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Правительство Молдавии одобрило получение гранта от Германии на сумму в 25 миллионов евро для развития экономики и инфраструктуры, сообщил премьер Дорин Речан. "Мы утвердили получение гранта в размере около 25 миллионов евро со стороны правительства Германии. Половина этой суммы будет передана малым и средним предпринимателям, чтобы стимулировать их развитие, вторая половина будет использована для развития инфраструктуры в городах и селах", - заявил Речан на брифинге. Таким образом, речь идет о финансовом сотрудничестве, которое предполагает участие Германии в четырех проектах на территории Молдавии. В ближайшие время правительства обеих стран должны начать переговоры о подписании соответствующего соглашения. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе.

https://ria.ru/20240213/gaz-1927185900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, германия, дорин речан, майя санду