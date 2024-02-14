https://ria.ru/20240214/metro-1927355888.html

В Петербурге запустили 2-й проходческий щит на стройке нового участка метро

В Петербурге запустили 2-й проходческий щит на стройке нового участка метро - РИА Новости, 14.02.2024

В Петербурге запустили 2-й проходческий щит на стройке нового участка метро

Второй проходческий щит запустили в тестовом режиме для строительства нового участка Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге, сообщила... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:23

2024-02-14T15:23

2024-02-14T15:23

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Второй проходческий щит запустили в тестовом режиме для строительства нового участка Красносельско-Калининской линии метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В среду состоялся запуск проходческого щита КТ-1 для продолжения Красносельско-Калининской линии метрополитена от строящейся станции "Путиловская" в сторону будущей станции "Каретная". Проходка началась в тестовом режиме. Старт работе проходческого щита дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Планируется, что щит пройдет четыре станции на новом участке линии - "Броневую", "Заставскую, "Боровую" и "Каретную". Протяженность этого участка - порядка 7 километров. После тестового участка, длина которого составит не менее 200 метров, щит ждет окончательная наладка всех систем и агрегатов. "Мы начали работать над проходкой двух новых туннелей Красносельско-Калининской линии в 2023 году. В декабре пошел первый щит. Второй щит пойдет параллельно. Такая технология значительно ускорит проходку. В сентябре планируем запустить еще один щит, который изготавливает концерн "Алмаз-Антей", - сказал губернатор Петербурга. Всего на строительстве линии от "Путиловской" до "Каретной" планируется задействовать четыре щита диаметром 5,6 метра. Щит, который начал работу сегодня, также как и щит, который ранее начал проходку, был создан в 1989 году в Донбассе специалистами Ясиноватского машиностроительного завода. Петербургские инженеры и рабочие метростроевцы модернизировали его и подготовили к работе. "Наши мастера, инженеры сумели сделать все необходимое, чтобы восстановить как эти два щита, так и щит "Надежда". После создания новой компании "Метрострой Северной Столицы" мы наращиваем объемы строительства метро. Но нужно оборудование. Средства выделены. Самое главное – критическая точка пройдена, метростроевцы работают", - отметил Беглов. Он напомнил, что в июне прошлого года в тестовом режиме был также запущен щит "Надежда" для продолжения Невско-Василеостровской линии метро в сторону будущих станций "Богатырская" и "Каменка". По словам губернатора, в новом Генеральном плане города предусмотрены новые станции метрополитена. В настоящее время решается вопрос с выкупом земли под будущие депо. Он отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить бесперебойное строительство объектов метрополитена в Петербурге. В соответствии с его поручением в планах компании "Метрострой Северной Столицы" - строительство 20 новых станций и реконструкция 12 существующих. В настоящее время компания "Метрострой Северной Столицы" ведет активные работы на станциях "Театральная" и "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии, на станциях "Путиловская" и "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии, а также завершает реконструкцию станции "Чернышевская".

https://ria.ru/20240209/pamyatnik-1926438164.html

https://ria.ru/20240213/forum-1927100745.html

https://sn.ria.ru/20240212/osvobozhdenie-1926467641.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, александр беглов