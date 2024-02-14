https://ria.ru/20240214/mchs-1927287443.html
МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы
МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы - РИА Новости, 14.02.2024
МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы
МЧС России в минувшем году доставило в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области порядка 35 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил на расширенной коллегии... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:37
2024-02-14T11:37
2024-02-14T11:37
луганская народная республика
херсонская область
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. МЧС России в минувшем году доставило в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области порядка 35 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил на расширенной коллегии глава ведомства Александр Куренков. "В минувшем году в составе 640 колонн на территории Донецкой народной и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей было доставлено около 35 тысяч тонн грузов", - сказал Куренков. По его словам, сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь мирному населению приграничных регионов, которые "подвергаются постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований".
https://ria.ru/20240214/mchs-1927285117.html
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луганская народная республика, херсонская область , россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы
Куренков: МЧС за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы