https://ria.ru/20240214/mchs-1927287443.html

МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы

МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы - РИА Новости, 14.02.2024

МЧС России за год доставило около 35 тысяч тонн грузов в новые регионы

МЧС России в минувшем году доставило в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области порядка 35 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил на расширенной коллегии... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:37

2024-02-14T11:37

2024-02-14T11:37

луганская народная республика

херсонская область

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_0:82:1962:1186_1920x0_80_0_0_d5b1689e40b95ca54237f95c1198ea62.jpg

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. МЧС России в минувшем году доставило в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области порядка 35 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил на расширенной коллегии глава ведомства Александр Куренков. "В минувшем году в составе 640 колонн на территории Донецкой народной и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей было доставлено около 35 тысяч тонн грузов", - сказал Куренков. По его словам, сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь мирному населению приграничных регионов, которые "подвергаются постоянным обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований".

https://ria.ru/20240214/mchs-1927285117.html

луганская народная республика

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, херсонская область , россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)