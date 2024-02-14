https://ria.ru/20240214/mchs-1927287204.html

Путин призвал укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии

Путин призвал укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии - РИА Новости, 14.02.2024

Путин призвал укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии

Необходимо и дальше укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии, привлекать кадры, заявил президент РФ Владимир Путин, он также особо поблагодарил... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:36

2024-02-14T11:36

2024-02-14T11:36

донбасс

новороссия

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Необходимо и дальше укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии, привлекать кадры, заявил президент РФ Владимир Путин, он также особо поблагодарил сотрудников министерства за работу в зоне конфликта. "В прошлом году новый, полностью оснащённый современной техникой спасательный центр открыт в Мариуполе. Важно и дальше укреплять структуры МЧС на Донбассе и в Новороссии, последовательно решать вопросы их материально-технического обеспечения, привлекать дополнительные кадры: пожарных, спасателей, психологов и других специалистов", - сказал Путин в своём видеообращении к участникам расширенной коллегии МЧС. Он поблагодарил сотрудников за компетентность и личное мужество. "Профессионально, мужественно действовали подразделения МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование, участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240214/mchs-1927285695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, новороссия, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество