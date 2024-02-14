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Путин призвал укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии - РИА Новости, 14.02.2024
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11:36 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/mchs-1927287204.html
Путин призвал укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии
Путин призвал укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии
Необходимо и дальше укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии, привлекать кадры, заявил президент РФ Владимир Путин, он также особо поблагодарил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:36
2024-02-14T11:36
донбасс
новороссия
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Необходимо и дальше укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии, привлекать кадры, заявил президент РФ Владимир Путин, он также особо поблагодарил сотрудников министерства за работу в зоне конфликта. "В прошлом году новый, полностью оснащённый современной техникой спасательный центр открыт в Мариуполе. Важно и дальше укреплять структуры МЧС на Донбассе и в Новороссии, последовательно решать вопросы их материально-технического обеспечения, привлекать дополнительные кадры: пожарных, спасателей, психологов и других специалистов", - сказал Путин в своём видеообращении к участникам расширенной коллегии МЧС. Он поблагодарил сотрудников за компетентность и личное мужество. "Профессионально, мужественно действовали подразделения МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование, участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240214/mchs-1927285695.html
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донбасс, новороссия, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Донбасс, Новороссия, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Путин призвал укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии

Путин призвал привлекать кадры в подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Необходимо и дальше укреплять подразделения МЧС в Донбассе и Новороссии, привлекать кадры, заявил президент РФ Владимир Путин, он также особо поблагодарил сотрудников министерства за работу в зоне конфликта.
"В прошлом году новый, полностью оснащённый современной техникой спасательный центр открыт в Мариуполе. Важно и дальше укреплять структуры МЧС на Донбассе и в Новороссии, последовательно решать вопросы их материально-технического обеспечения, привлекать дополнительные кадры: пожарных, спасателей, психологов и других специалистов", - сказал Путин в своём видеообращении к участникам расширенной коллегии МЧС.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин призвал МЧС обратить внимание на безопасность учебных заведений
Вчера, 11:33
Он поблагодарил сотрудников за компетентность и личное мужество.
"Профессионально, мужественно действовали подразделения МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование, участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов", - добавил Путин.
Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат
Вчера, 11:11
 
ДонбассНовороссияРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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