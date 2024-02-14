https://ria.ru/20240214/mchs-1927285117.html
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов - РИА Новости, 14.02.2024
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов
Работа российских спасателей по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов заслуживает высокой оценки, заявил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:29
2024-02-14T11:29
2024-02-14T11:29
россия
турция
сирия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Работа российских спасателей по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов заслуживает высокой оценки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Высокой оценки заслуживает и помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов", - заявил Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС. Он поблагодарил руководство и сотрудников ведомства за компетентность и личное мужество, за честное и добросовестное исполнение долга.
https://ria.ru/20240214/mchs-1927279882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, сирия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Турция, Сирия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из Израиля и Палестины