Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/mchs-1927285117.html
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов - РИА Новости, 14.02.2024
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов
Работа российских спасателей по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов заслуживает высокой оценки, заявил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:29
2024-02-14T11:29
россия
турция
сирия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288336_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_ebd74b3d747c4b3b112b194395040953.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Работа российских спасателей по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов заслуживает высокой оценки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Высокой оценки заслуживает и помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов", - заявил Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС. Он поблагодарил руководство и сотрудников ведомства за компетентность и личное мужество, за честное и добросовестное исполнение долга.
https://ria.ru/20240214/mchs-1927279882.html
россия
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288336_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_a80c8e5e7daf1ab9e0c27ee35bdbbbee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, сирия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Турция, Сирия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов

Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из Израиля и Палестины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Работа российских спасателей по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов заслуживает высокой оценки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Высокой оценки заслуживает и помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов", - заявил Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС.
Он поблагодарил руководство и сотрудников ведомства за компетентность и личное мужество, за честное и добросовестное исполнение долга.
Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат
Вчера, 11:11
 
РоссияТурцияСирияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала