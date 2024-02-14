https://ria.ru/20240214/mchs-1927279882.html

Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат

Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат - РИА Новости, 14.02.2024

Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат

Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат, решать вопросы с жильем и медицинским обслуживанием. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:11

2024-02-14T11:11

2024-02-14T12:34

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат, решать вопросы с жильем и медицинским обслуживанием."Хочу подчеркнуть: в свою очередь государство продолжит укреплять социальные и другие меры поддержки личного состава МЧС... Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильём и медицинским обслуживанием", - заявил Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС.Он упомянул, что в 2023 году были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, которые работают в особых условиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20240214/putin-1927289523.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС 2024-02-14T11:11 true PT5M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин