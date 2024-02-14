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Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат - РИА Новости, 14.02.2024
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11:11 14.02.2024 (обновлено: 12:34 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/mchs-1927279882.html
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат - РИА Новости, 14.02.2024
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат
Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат, решать вопросы с жильем и медицинским обслуживанием. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:11
2024-02-14T12:34
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат, решать вопросы с жильем и медицинским обслуживанием."Хочу подчеркнуть: в свою очередь государство продолжит укреплять социальные и другие меры поддержки личного состава МЧС... Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильём и медицинским обслуживанием", - заявил Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС.Он упомянул, что в 2023 году были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, которые работают в особых условиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20240214/putin-1927289523.html
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Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС
Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат

Путин пообещал сотрудникам МЧС индексацию зарплат, решение вопросов с жильем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат, решать вопросы с жильем и медицинским обслуживанием.
"Хочу подчеркнуть: в свою очередь государство продолжит укреплять социальные и другие меры поддержки личного состава МЧС... Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильём и медицинским обслуживанием", - заявил Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС.
Он упомянул, что в 2023 году были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, которые работают в особых условиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин призвал обеспечить безопасность при внедрении новых технологий в МЧС
Вчера, 11:46
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир Путин
 
 
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