https://ria.ru/20240214/mchs-1927279882.html
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат - РИА Новости, 14.02.2024
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат
Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат, решать вопросы с жильем и медицинским обслуживанием. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:11
2024-02-14T11:11
2024-02-14T12:34
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат, решать вопросы с жильем и медицинским обслуживанием."Хочу подчеркнуть: в свою очередь государство продолжит укреплять социальные и другие меры поддержки личного состава МЧС... Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильём и медицинским обслуживанием", - заявил Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС.Он упомянул, что в 2023 году были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, которые работают в особых условиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20240214/putin-1927289523.html
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС
Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС
2024-02-14T11:11
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PT5M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат
Путин пообещал сотрудникам МЧС индексацию зарплат, решение вопросов с жильем