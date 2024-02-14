https://ria.ru/20240214/mchs-1927277904.html

Путин назвал МЧС слаженной и технически оснащенной структурой

Путин назвал МЧС слаженной и технически оснащенной структурой - РИА Новости, 14.02.2024

Путин назвал МЧС слаженной и технически оснащенной структурой

Сейчас МЧС — это слаженная, мобильная и технически оснащенная структура, заявил президент Владимир Путин на коллегии ведомства. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:05

2024-02-14T11:05

2024-02-14T15:32

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сейчас МЧС — это слаженная, мобильная и технически оснащенная структура, заявил президент Владимир Путин на коллегии ведомства."Сегодня МЧС <...> отвечает за решение широкого круга крайне важных задач. Прежде всего — за защиту людей от чрезвычайных ситуаций", — сказал он.Путин также отметил, что в задачи ведомства входят профилактика, предупреждение и тушение пожаров, ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также развитие системы гражданской обороны.Кроме того, президент подчеркнул, что в прошедшем году российские спасатели действовали в непростых и "как часто это бывает, нестандартных условиях".Глава государства отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров в Сибири, Поволжье, на Дальнем Востоке и юге России.Кроме того, Путин указал на мужественные действия отделений МЧС в новых регионах, сотрудники которых с риском для жизни эвакуировали жителей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и разминировали территории.

https://ria.ru/20240214/mchs-1927288261.html

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россия

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Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС 2024-02-14T11:05 true PT5M24S

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Кирилл Волков

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, политика