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Путин назвал МЧС слаженной и технически оснащенной структурой - РИА Новости, 14.02.2024
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11:05 14.02.2024 (обновлено: 15:32 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/mchs-1927277904.html
Путин назвал МЧС слаженной и технически оснащенной структурой
Путин назвал МЧС слаженной и технически оснащенной структурой - РИА Новости, 14.02.2024
Путин назвал МЧС слаженной и технически оснащенной структурой
Сейчас МЧС — это слаженная, мобильная и технически оснащенная структура, заявил президент Владимир Путин на коллегии ведомства. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:05
2024-02-14T15:32
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сейчас МЧС — это слаженная, мобильная и технически оснащенная структура, заявил президент Владимир Путин на коллегии ведомства.&quot;Сегодня МЧС &lt;...&gt; отвечает за решение широкого круга крайне важных задач. Прежде всего — за защиту людей от чрезвычайных ситуаций&quot;, — сказал он.Путин также отметил, что в задачи ведомства входят профилактика, предупреждение и тушение пожаров, ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также развитие системы гражданской обороны.Кроме того, президент подчеркнул, что в прошедшем году российские спасатели действовали в непростых и "как часто это бывает, нестандартных условиях".Глава государства отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров в Сибири, Поволжье, на Дальнем Востоке и юге России.Кроме того, Путин указал на мужественные действия отделений МЧС в новых регионах, сотрудники которых с риском для жизни эвакуировали жителей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и разминировали территории.
https://ria.ru/20240214/mchs-1927288261.html
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Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС
Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, политика
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Политика
Путин назвал МЧС слаженной и технически оснащенной структурой

Путин на коллегии МЧС назвал его технически оснащенной и слаженной структурой

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сейчас МЧС — это слаженная, мобильная и технически оснащенная структура, заявил президент Владимир Путин на коллегии ведомства.
«

"Сегодня МЧС <...> отвечает за решение широкого круга крайне важных задач. Прежде всего — за защиту людей от чрезвычайных ситуаций", — сказал он.

Путин также отметил, что в задачи ведомства входят профилактика, предупреждение и тушение пожаров, ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также развитие системы гражданской обороны.
Кроме того, президент подчеркнул, что в прошедшем году российские спасатели действовали в непростых и "как часто это бывает, нестандартных условиях".
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