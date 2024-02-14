"Негодяй": в Киеве признались, как обидели Маска
Экс-министр соцполитики Украины Рева: Маск ничего не должен украинцам
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Вместо слов благодарности в адрес американского предпринимателя Илона Маска за помощь в условиях конфликта украинцы ответили ему упреками из-за "недостаточной" поддержки, об этом заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Начнем с того, что Илон Маск – не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен", — заявил Рева.
По словам экс-министра, Маск помог Украине в самый тяжелый момент конфликта, предоставив терминалы спутникового интернета Starlink.
"И что он услышал в ответ, когда начал рассказывать, какие последствия может иметь конфликт? Что он – негодяй, и все такое прочее", — возмутился он.
Рева отметил, что Маск согласился продолжать оплачивать работу терминалов на Украине, даже когда делать это отказался Пентагон. Однако и после этого он столкнулся с неблагодарностью украинцев из-за "недостаточной" помощи.
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"Посмотрите, как его начала полоскать наша не очень умная часть общественности: "наркоман, негодяй". Вместо того, чтобы сказать человеку спасибо за помощь в самое тяжелое время, вы человека ругаете за то, что он помогает "недостаточно" с вашей точки зрения", – указал экс-министр.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Маск начал продавать терминалы Starlink России. Через некоторое время миллиардер опроверг эту информацию, заявив, что, по его информации, терминалы России не продавались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что система Starlink не сертифицирована в стране и поэтому не может поставляться официально. Песков добавил, что не стоит вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Илоном Маском.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента