Рейтинг@Mail.ru
"Негодяй": в Киеве признались, как обидели Маска - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/mask-1927218959.html
"Негодяй": в Киеве признались, как обидели Маска
"Негодяй": в Киеве признались, как обидели Маска - РИА Новости, 14.02.2024
"Негодяй": в Киеве признались, как обидели Маска
Вместо слов благодарности в адрес американского предпринимателя Илона Маска за помощь в условиях конфликта украинцы ответили ему упреками из-за "недостаточной"... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T03:49
2024-02-14T03:49
в мире
украина
россия
киев
илон маск
андрей рева
дмитрий песков
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:220:3058:1940_1920x0_80_0_0_2fda8e5001608b8fad63e4a7c6fe7ef0.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Вместо слов благодарности в адрес американского предпринимателя Илона Маска за помощь в условиях конфликта украинцы ответили ему упреками из-за "недостаточной" поддержки, об этом заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью журналисту Александру Шелесту*."Начнем с того, что Илон Маск – не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен", — заявил Рева.По словам экс-министра, Маск помог Украине в самый тяжелый момент конфликта, предоставив терминалы спутникового интернета Starlink."И что он услышал в ответ, когда начал рассказывать, какие последствия может иметь конфликт? Что он – негодяй, и все такое прочее", — возмутился он.Рева отметил, что Маск согласился продолжать оплачивать работу терминалов на Украине, даже когда делать это отказался Пентагон. Однако и после этого он столкнулся с неблагодарностью украинцев из-за "недостаточной" помощи."Посмотрите, как его начала полоскать наша не очень умная часть общественности: "наркоман, негодяй". Вместо того, чтобы сказать человеку спасибо за помощь в самое тяжелое время, вы человека ругаете за то, что он помогает "недостаточно" с вашей точки зрения", – указал экс-министр.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Маск начал продавать терминалы Starlink России. Через некоторое время миллиардер опроверг эту информацию, заявив, что, по его информации, терминалы России не продавались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что система Starlink не сертифицирована в стране и поэтому не может поставляться официально. Песков добавил, что не стоит вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Илоном Маском.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240213/test-1927201550.html
https://ria.ru/20240213/mask-1927068492.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_9a41c7abb7baccadb72ac944377f7e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, илон маск, андрей рева, дмитрий песков, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Киев, Илон Маск, Андрей Рева, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
"Негодяй": в Киеве признались, как обидели Маска

Экс-министр соцполитики Украины Рева: Маск ничего не должен украинцам

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Вместо слов благодарности в адрес американского предпринимателя Илона Маска за помощь в условиях конфликта украинцы ответили ему упреками из-за "недостаточной" поддержки, об этом заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Начнем с того, что Илон Маск – не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен", — заявил Рева.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Маск призвал ввести тест на умственные способности для руководителя страны
Вчера, 22:39
По словам экс-министра, Маск помог Украине в самый тяжелый момент конфликта, предоставив терминалы спутникового интернета Starlink.
"И что он услышал в ответ, когда начал рассказывать, какие последствия может иметь конфликт? Что он – негодяй, и все такое прочее", — возмутился он.
Рева отметил, что Маск согласился продолжать оплачивать работу терминалов на Украине, даже когда делать это отказался Пентагон. Однако и после этого он столкнулся с неблагодарностью украинцев из-за "недостаточной" помощи.
«
"Посмотрите, как его начала полоскать наша не очень умная часть общественности: "наркоман, негодяй". Вместо того, чтобы сказать человеку спасибо за помощь в самое тяжелое время, вы человека ругаете за то, что он помогает "недостаточно" с вашей точки зрения", – указал экс-министр.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Маск начал продавать терминалы Starlink России. Через некоторое время миллиардер опроверг эту информацию, заявив, что, по его информации, терминалы России не продавались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что система Starlink не сертифицирована в стране и поэтому не может поставляться официально. Песков добавил, что не стоит вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Илоном Маском.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
СМИ: Маск сделал неожиданное заявление о Путине
Вчера, 13:55
 
В миреУкраинаРоссияКиевИлон МаскАндрей РеваДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала