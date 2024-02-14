https://ria.ru/20240214/mask-1927217034.html

СМИ: Маск предлагал работникам X помочь с разблокировкой аккаунта Трампа

СМИ: Маск предлагал работникам X помочь с разблокировкой аккаунта Трампа - РИА Новости, 14.02.2024

СМИ: Маск предлагал работникам X помочь с разблокировкой аккаунта Трампа

Американский миллиардер Илон Маск предлагал помощь сотрудникам соцсети X в разблокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, которая у них вызвала... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T03:00

2024-02-14T03:00

2024-02-14T03:00

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илон маск

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск предлагал помощь сотрудникам соцсети X в разблокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, которая у них вызвала трудности, сообщает издание Business Insider. Илон Маск провел голосование пользователей и по его итогам в ноябре 2022 года вернул экс-лидеру его главный рупор. Как отмечает издание, которое ссылается на книгу журналистки Зои Шиффер Extremely Hardcore, первая попытка восстановить аккаунт провалилась. Помимо прочего, сотрудники соцсети не могли восстановить работу кнопки "читать" на странице Трампа, а также подсчет его читателей. По информации журнала, проблемы были настолько серьезными, что Маск предложил подчиненным свою помощь. Однако Business Insider не уточняет, смог ли миллиардер посодействовать восстановлению страницы.

https://ria.ru/20240213/tramp-1926975073.html

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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп