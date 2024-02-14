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Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин
Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин - РИА Новости, 14.02.2024
Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин
Ключи от 130 новых патрульных автомобилей марки Haval F7 передали в среду полицейским в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:46
2024-02-14T14:46
2024-02-14T14:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
авто
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ключи от 130 новых патрульных автомобилей марки Haval F7 передали в среду полицейским в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня передали нашей полиции ключи от 130 машин марки HAVAL F7. Это новые патрульные автомобили, которые мы отправим в подразделения Подмосковья по нацпроекту президента "Безопасные качественные дороги", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. По словам губернатора, полноприводные кроссоверы дополнительно укомплектованы специальным комплексом "Патруль-Видео" для видео- и аудиофиксации обстановки снаружи и внутри машины. Автомобили отправятся патрулировать дороги в Балашихе, Власихе, Красногорске, Дмитрове, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Щёлково и на другие территории Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, авто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Авто