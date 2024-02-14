https://ria.ru/20240214/mashiny-1927343596.html

Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин

Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин - РИА Новости, 14.02.2024

Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин

Ключи от 130 новых патрульных автомобилей марки Haval F7 передали в среду полицейским в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:46

2024-02-14T14:46

2024-02-14T14:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927344209_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f46d5febd95ebdce6eed7d35966a8fe0.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ключи от 130 новых патрульных автомобилей марки Haval F7 передали в среду полицейским в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня передали нашей полиции ключи от 130 машин марки HAVAL F7. Это новые патрульные автомобили, которые мы отправим в подразделения Подмосковья по нацпроекту президента "Безопасные качественные дороги", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. По словам губернатора, полноприводные кроссоверы дополнительно укомплектованы специальным комплексом "Патруль-Видео" для видео- и аудиофиксации обстановки снаружи и внутри машины. Автомобили отправятся патрулировать дороги в Балашихе, Власихе, Красногорске, Дмитрове, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Щёлково и на другие территории Подмосковья.

https://realty.ria.ru/20240209/remont-1926447707.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, авто