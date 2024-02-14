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Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин - РИА Новости, 14.02.2024
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Новости Подмосковья
 
14:46 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/mashiny-1927343596.html
Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин
Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин - РИА Новости, 14.02.2024
Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин
Ключи от 130 новых патрульных автомобилей марки Haval F7 передали в среду полицейским в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:46
2024-02-14T14:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
авто
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ключи от 130 новых патрульных автомобилей марки Haval F7 передали в среду полицейским в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня передали нашей полиции ключи от 130 машин марки HAVAL F7. Это новые патрульные автомобили, которые мы отправим в подразделения Подмосковья по нацпроекту президента "Безопасные качественные дороги", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. По словам губернатора, полноприводные кроссоверы дополнительно укомплектованы специальным комплексом "Патруль-Видео" для видео- и аудиофиксации обстановки снаружи и внутри машины. Автомобили отправятся патрулировать дороги в Балашихе, Власихе, Красногорске, Дмитрове, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Щёлково и на другие территории Подмосковья.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, авто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Авто

Подмосковная полиция получила ключи от 130 новых патрульных машин

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ключи от 130 новых патрульных автомобилей марки Haval F7 передали в среду полицейским в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня передали нашей полиции ключи от 130 машин марки HAVAL F7. Это новые патрульные автомобили, которые мы отправим в подразделения Подмосковья по нацпроекту президента "Безопасные качественные дороги", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиКлючи от 130 новых патрульных автомобилей марки Haval F7 передали в среду полицейским в Подмосковье
Ключи от 130 новых патрульных автомобилей марки Haval F7 передали в среду полицейским в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Ключи от 130 новых патрульных автомобилей марки Haval F7 передали в среду полицейским в Подмосковье
По словам губернатора, полноприводные кроссоверы дополнительно укомплектованы специальным комплексом "Патруль-Видео" для видео- и аудиофиксации обстановки снаружи и внутри машины.
Автомобили отправятся патрулировать дороги в Балашихе, Власихе, Красногорске, Дмитрове, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Щёлково и на другие территории Подмосковья.
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