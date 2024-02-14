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"На судью надавили". История серийного маньяка, избежавшего смертной казни - РИА Новости, 14.02.2024
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08:00 14.02.2024 (обновлено: 08:10 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/manyak-1927145901.html
"На судью надавили". История серийного маньяка, избежавшего смертной казни
"На судью надавили". История серийного маньяка, избежавшего смертной казни - РИА Новости, 14.02.2024
"На судью надавили". История серийного маньяка, избежавшего смертной казни
Шесть лет городок Поворино в Воронежской области жил в страхе — на улицах орудовал маньяк, нападавший на девушек. Минимум восемь погибших. Убийцу поймали,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:00
2024-02-14T08:10
поворино
воронеж
поворинский район
подростки
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Шесть лет городок Поворино в Воронежской области жил в страхе — на улицах орудовал маньяк, нападавший на девушек. Минимум восемь погибших. Убийцу поймали, приговорили к 15 годам тюрьмы. Четырнадцатого февраля 2012-го он вышел на свободу. О том, почему серийник избежал высшей меры наказания, — в материале РИА Новости.Водитель ЗИЛаОпоздав на автобус после затянувшейся смены в кафе "Юбилейное", 20-летняя Катя Пастушкова решила поймать попутку. Тормознул синий ЗИЛ.Проехав около 300 метров, машина свернула с дороги и остановилась. "Если хочешь жить — делай то, что говорю", — спокойно произнес водитель.Останки девушки нашли через семь лет, когда преступник сам показал, где похоронил изнасилованную — в лесу. Ее опознали по наручным часам с черным ремешком. Спустя полгода после пропажи Пастушковой, в декабре 1990 года, домой с полными пакетами продуктов и месячной получкой возвращалась помощница продавца продовольственного магазина № 19 Таня Глуховская. В свои 16 она уже помогала родителям, ежедневно приезжая в город из соседнего села на рабочем автобусе. В тот вечер из-за тяжелых сумок стала голосовать на дороге. Остановился ЗИЛ… Ее тело нашли в реке Хопер во время майского половодья.В июле 1991-го в милицию обратилась мать 16-летней Риммы Григорьевой. Рассказала: ушла на ночное дежурство, когда вернулась — дочери не было. Соседи сообщили оперативникам, что в тот вечер видели синий грузовик.В Поворино такая машина была только у одного — Владимира Ретунского. Его вызвали на допрос, дом обыскали. Там нашли записку с перечнем женских вещей: "Бюстгальтер, трусы, халат…" Это, как выяснили, написала лежавшая в больнице жена.Не найдя улик, Ретунского быстро отпустили.А на следующий день тело Риммы всплыло в реке Свинцовка. Ее изнасиловали и жестоко убили: у девушки отсутствовали молочные железы. Точно так же маньяк поступил с предыдущей жертвой — Таней Глуховской. У обеих забрал украшения.Дела быстро связали в серию. В те годы задерживать можно было не предъявляя обвинений, без адвокатов и на длительное время. Поэтому в СИЗО отправляли всех, кто был под малейшим подозрением.Арестовали четверых: некоторые из них вышли через год. Кроме одного.Тело в ОтрогеЛето 1994 года 16-летняя Илона Петашко проводила вместе с братом у бабушки в деревне. Как и многие подростки, вела дневник. Заметки впоследствии сыграли роковую роль.На танцах познакомилась с неким Гарибом. Отметила это в дневнике, упомянув напористость парня. "Теперь я до ужаса его боюсь, мне кажется, что он, пока свое не сделает, не отстанет", — записала девушка.Утром 4 августа отправилась на речку — и не вернулась. У железнодорожного моста через реку Хопер ее брат обнаружил велосипед, а чуть поодаль — рубашку и шлепанцы. Все решили, что девочка утонула. Водолазы безуспешно искали тело в реке несколько дней.Нашли лишь 24 августа в Отроге. Причем случайно — благодаря местному жителю.По словам нескольких свидетелей, вечером 4 августа в том районе заметили москвич. Сохранились следы шин. А следователи во время обыска нашли тот самый дневник.Двадцатидвухлетний Михаил Гарибов уже был судим за изнасилование. Дело довели до суда за несколько месяцев.На допросах и заседании его друзья уверяли, что он в тот день был на рыбалке. Но судья это расценил как выгораживание. Приговор: 14 лет тюрьмы.Однако в мае 1995-го убийства возобновились.Люда Федорова и Оля Подзорова поехали на велосипедах из Поворина в село Самодуровка к подруге. На полпути у одной из них перестали крутиться педали: заело механизм. Девочки перешли на шаг.Рядом остановился грузовик. Водитель предложил подвезти, а велосипеды закинуть в кузов. Через несколько дней милиция нашла сначала их, а затем и тела девочек, присыпанные землей и ветками в неглубокой яме.Следователи, осмотрев увечья, поняли: маньяк все еще на свободе.В мае 1996-го исчезла 20-летняя учительница Ольга Юрина. Как выяснилось позже, тоже села в кабину ЗИЛа.Число жертв росло, и казалось: маньяка не поймать. Однако тот попался на одной детали.Щенок ротвейлераВ июне того же года пропала приехавшая из Москвы студентка Оксана Ивакина. Она погрузила багаж в автобус, где не было мест, а сама ловила попутку — с щенком ротвейлера в руках.Порода для провинции редкая. Опросив местных, следователи пришли к Евгению Галину, у которого был ротвейлер. Тот сказал, что собаку ему подарил отчим.Следователи провели обыск в его доме. Нашли коллекцию видеокассет с порнофильмами, несколько тетрадей со стихами о любви и записку: "Бюстгальтер, трусы, халат…"Владимир Ретунский сам явился в милицию. Сообщил, что это его щенок: "Очень нравятся животные". И признался в убийствах.В его служебном ЗИЛе не было дверной ручки со стороны пассажирского сиденья. Жертвы буквально попадали в ловушку.На следственных экспериментах маньяк показывал, где закапывал тела. Он заранее приготовил еще несколько могил.Нижнее белье жертв хранил у себя, украшения дарил жене. Почему начал убивать, так и не объяснил. Хотя признался, что после первой расправы уже не смог остановиться: "Как у алкаша, когда его мысли заняты лишь одним: где бы похмелиться. На третьи сутки желание уже точное — надо ехать".Следствие продолжалось год, еще шесть месяцев — обследование в областной психиатрической больнице Воронежа. Маньяка признали вменяемым, и в феврале 1999-го материалы дела передали в суд."Отдайте его нам!"С 1990 по 1997 год в Поворинском районе пропали 13 девушек, судьба пятерых неизвестна до сих пор. В соседних районах исчезли еще не менее десяти молодых женщин.В 1998-м, спустя четыре года после ареста Михаила Гарибова, Ретунский признался в убийстве Илоны Петашко. Мать жертвы даже опознала в найденных у серийника украшениях золотую цепочку дочери.&quot;Я писала в Москву, просила освободить Гарибова. Но так ничего и не получилось. Когда он освободился, то приходил ко мне. Сказал: &quot;Я хочу посмотреть вам прямо в глаза и сказать: я не убивал вашу дочь&quot;. А я это и так знала&quot;, — говорит мать Илоны Татьяна Качаева.Гарибов отсидел 12 с половиной лет и вышел по УДО. Но ненадолго — опять попал за решетку. Так и не вернулся к нормальной жизни.Ретунского судили три месяца. Увидев наконец убийцу своих детей, матери не выдерживали. Валентину Глуховскую несколько раз увозили из зала суда на скорой. А Галину Пастушкову госпитализировали в психиатрическую лечебницу, где она впоследствии умерла.Процесс был закрытым, но приговор оглашали публично — 6 мая 1999-го. О безопасности серийника позаботились заранее, усилив конвой. Собравшиеся в зале требовали самого сурового наказания.За пару месяцев до этого вышло постановление, запрещающее смертную казнь. Однако судья учел общественное мнение: приговорил к расстрелу."Видя людей, кричащих "Отдайте его нам!", я посчитал нужным принять именно такое решение. Ретунский совершал преступления во время действия старого, еще советского Уголовного кодекса в редакции 1962 года. По 102-й статье, которую ему вменяли, его следовало либо посадить на 15 лет, либо расстрелять", — объяснял он потом.Тем не менее вышестоящая инстанция отменила вердикт: по новым правилам приговоренных в 1997, 1998 и 1999 годах вместо казни ждала тюрьма. Ретунскому дали всего 15 лет."Не заслуживает славы"На волю убийца-насильник вышел в День всех влюбленных, 14 февраля 2012-го. Обосновался у старшей сестры в селе Пески. А через полгода его арестовали за кражу денег у соседки.В 2015 году поворинский маньяк условно-досрочно освободился. О его возвращении в родной город люди знали, реагировали остро — нередко в окна прилетали камни. Серийник заколотил ставни, со двора почти не выходил.Дом Ретунского стал своеобразной достопримечательностью, манил зевак и журналистов. Сначала убийца охотно соглашался на интервью и даже ездил сниматься в шоу на федеральном канале. Но теперь всех охочих до сенсаций гонит, угрожая расправой.Ему 74 года, у него небольшое хозяйство. Получает пенсию.Убитые горем родственники жертв разъехались кто куда. В Поворино осталась только одна семья. Каждый раз на пути к кладбищу Татьяна Подзорова вынуждена проходить по улице, где живет убийца ее Оли.
https://ria.ru/20240131/kriminal-1924417548.html
https://ria.ru/20231204/manyak-1913184917.html
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поворино, воронеж, поворинский район, подростки
Поворино, Воронеж, Поворинский район, Подростки
"На судью надавили". История серийного маньяка, избежавшего смертной казни

12 лет назад на свободу вышел поворинский маньяк

© Фото из материалов делаЗИЛ Ретунского
ЗИЛ Ретунского
© Фото из материалов дела
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Шесть лет городок Поворино в Воронежской области жил в страхе — на улицах орудовал маньяк, нападавший на девушек. Минимум восемь погибших. Убийцу поймали, приговорили к 15 годам тюрьмы. Четырнадцатого февраля 2012-го он вышел на свободу. О том, почему серийник избежал высшей меры наказания, — в материале РИА Новости.

Водитель ЗИЛа

Опоздав на автобус после затянувшейся смены в кафе "Юбилейное", 20-летняя Катя Пастушкова решила поймать попутку. Тормознул синий ЗИЛ.
Проехав около 300 метров, машина свернула с дороги и остановилась. "Если хочешь жить — делай то, что говорю", — спокойно произнес водитель.
Останки девушки нашли через семь лет, когда преступник сам показал, где похоронил изнасилованную — в лесу. Ее опознали по наручным часам с черным ремешком.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Железная дорога
Спустя полгода после пропажи Пастушковой, в декабре 1990 года, домой с полными пакетами продуктов и месячной получкой возвращалась помощница продавца продовольственного магазина № 19 Таня Глуховская. В свои 16 она уже помогала родителям, ежедневно приезжая в город из соседнего села на рабочем автобусе. В тот вечер из-за тяжелых сумок стала голосовать на дороге. Остановился ЗИЛ… Ее тело нашли в реке Хопер во время майского половодья.
В июле 1991-го в милицию обратилась мать 16-летней Риммы Григорьевой. Рассказала: ушла на ночное дежурство, когда вернулась — дочери не было. Соседи сообщили оперативникам, что в тот вечер видели синий грузовик.
В Поворино такая машина была только у одного — Владимира Ретунского. Его вызвали на допрос, дом обыскали. Там нашли записку с перечнем женских вещей: "Бюстгальтер, трусы, халат…" Это, как выяснили, написала лежавшая в больнице жена.
Не найдя улик, Ретунского быстро отпустили.
© РИА Новости / ДобровольскийСоветский грузовой автомобиль ЗИЛ-130
Советский грузовой автомобиль ЗИЛ-130 - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Добровольский
Советский грузовой автомобиль ЗИЛ-130
А на следующий день тело Риммы всплыло в реке Свинцовка. Ее изнасиловали и жестоко убили: у девушки отсутствовали молочные железы. Точно так же маньяк поступил с предыдущей жертвой — Таней Глуховской. У обеих забрал украшения.
Дела быстро связали в серию. В те годы задерживать можно было не предъявляя обвинений, без адвокатов и на длительное время. Поэтому в СИЗО отправляли всех, кто был под малейшим подозрением.
Арестовали четверых: некоторые из них вышли через год. Кроме одного.

Тело в Отроге

Лето 1994 года 16-летняя Илона Петашко проводила вместе с братом у бабушки в деревне. Как и многие подростки, вела дневник. Заметки впоследствии сыграли роковую роль.
На танцах познакомилась с неким Гарибом. Отметила это в дневнике, упомянув напористость парня. "Теперь я до ужаса его боюсь, мне кажется, что он, пока свое не сделает, не отстанет", — записала девушка.
CC BY 3.0 / Игорь Орлов / Hoper river, near the village of Big Melik, Хопер, Большой МеликРека Хопер
Река Хопер - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
CC BY 3.0 / Игорь Орлов / Hoper river, near the village of Big Melik, Хопер, Большой Мелик
Река Хопер
Утром 4 августа отправилась на речку — и не вернулась. У железнодорожного моста через реку Хопер ее брат обнаружил велосипед, а чуть поодаль — рубашку и шлепанцы. Все решили, что девочка утонула. Водолазы безуспешно искали тело в реке несколько дней.
Нашли лишь 24 августа в Отроге. Причем случайно — благодаря местному жителю.
По словам нескольких свидетелей, вечером 4 августа в том районе заметили москвич. Сохранились следы шин. А следователи во время обыска нашли тот самый дневник.
Двадцатидвухлетний Михаил Гарибов уже был судим за изнасилование. Дело довели до суда за несколько месяцев.
На допросах и заседании его друзья уверяли, что он в тот день был на рыбалке. Но судья это расценил как выгораживание. Приговор: 14 лет тюрьмы.
Однако в мае 1995-го убийства возобновились.
© РИА Новости / Антон ДенисовМужчина в лесу
Мужчина в лесу - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Мужчина в лесу
Люда Федорова и Оля Подзорова поехали на велосипедах из Поворина в село Самодуровка к подруге. На полпути у одной из них перестали крутиться педали: заело механизм. Девочки перешли на шаг.
Рядом остановился грузовик. Водитель предложил подвезти, а велосипеды закинуть в кузов. Через несколько дней милиция нашла сначала их, а затем и тела девочек, присыпанные землей и ветками в неглубокой яме.
Следователи, осмотрев увечья, поняли: маньяк все еще на свободе.
Один из первых советских серийных убийц Владимир Ионесян по прозвищу Мосгаз - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Дело Мосгаза. Как ловили первого советского маньяка
31 января, 08:00
В мае 1996-го исчезла 20-летняя учительница Ольга Юрина. Как выяснилось позже, тоже села в кабину ЗИЛа.
Число жертв росло, и казалось: маньяка не поймать. Однако тот попался на одной детали.

Щенок ротвейлера

В июне того же года пропала приехавшая из Москвы студентка Оксана Ивакина. Она погрузила багаж в автобус, где не было мест, а сама ловила попутку — с щенком ротвейлера в руках.
CC0 / Липунов Г. А. / Железнодорожная станция Поворино
ЖД-станция Поворино - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
CC0 / Липунов Г. А. /
Железнодорожная станция Поворино
Порода для провинции редкая. Опросив местных, следователи пришли к Евгению Галину, у которого был ротвейлер. Тот сказал, что собаку ему подарил отчим.
Следователи провели обыск в его доме. Нашли коллекцию видеокассет с порнофильмами, несколько тетрадей со стихами о любви и записку: "Бюстгальтер, трусы, халат…"
Владимир Ретунский сам явился в милицию. Сообщил, что это его щенок: "Очень нравятся животные". И признался в убийствах.
В его служебном ЗИЛе не было дверной ручки со стороны пассажирского сиденья. Жертвы буквально попадали в ловушку.
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Жертв может быть больше". Почему уральский маньяк избежал пожизненного
4 декабря 2023, 08:00
На следственных экспериментах маньяк показывал, где закапывал тела. Он заранее приготовил еще несколько могил.
Нижнее белье жертв хранил у себя, украшения дарил жене. Почему начал убивать, так и не объяснил. Хотя признался, что после первой расправы уже не смог остановиться: "Как у алкаша, когда его мысли заняты лишь одним: где бы похмелиться. На третьи сутки желание уже точное — надо ехать".
© Фото из материалов делаОбвиняемый Ретунский показывает место в лесополосе, где закопал тело убитой девушки
Обвиняемый Ретунский показывает место в лесополосе, где закопал тело убитой девушки
© Фото из материалов дела
Обвиняемый Ретунский показывает место в лесополосе, где закопал тело убитой девушки
Следствие продолжалось год, еще шесть месяцев — обследование в областной психиатрической больнице Воронежа. Маньяка признали вменяемым, и в феврале 1999-го материалы дела передали в суд.

"Отдайте его нам!"

С 1990 по 1997 год в Поворинском районе пропали 13 девушек, судьба пятерых неизвестна до сих пор. В соседних районах исчезли еще не менее десяти молодых женщин.
В 1998-м, спустя четыре года после ареста Михаила Гарибова, Ретунский признался в убийстве Илоны Петашко. Мать жертвы даже опознала в найденных у серийника украшениях золотую цепочку дочери.
«

"Я писала в Москву, просила освободить Гарибова. Но так ничего и не получилось. Когда он освободился, то приходил ко мне. Сказал: "Я хочу посмотреть вам прямо в глаза и сказать: я не убивал вашу дочь". А я это и так знала", — говорит мать Илоны Татьяна Качаева.

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники Владимирского централа (тюрьма № 2 УФСИН Владимирской области)
Сотрудники Владимирского централа (тюрьма № 2 УФСИН Владимирской области) - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники Владимирского централа (тюрьма № 2 УФСИН Владимирской области)
Гарибов отсидел 12 с половиной лет и вышел по УДО. Но ненадолго — опять попал за решетку. Так и не вернулся к нормальной жизни.
Ретунского судили три месяца. Увидев наконец убийцу своих детей, матери не выдерживали. Валентину Глуховскую несколько раз увозили из зала суда на скорой. А Галину Пастушкову госпитализировали в психиатрическую лечебницу, где она впоследствии умерла.
Процесс был закрытым, но приговор оглашали публично — 6 мая 1999-го. О безопасности серийника позаботились заранее, усилив конвой. Собравшиеся в зале требовали самого сурового наказания.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
"Опытные следователи поседели". История самого необычного маньяка в России
21 мая 2023, 08:00
За пару месяцев до этого вышло постановление, запрещающее смертную казнь. Однако судья учел общественное мнение: приговорил к расстрелу.
"Видя людей, кричащих "Отдайте его нам!", я посчитал нужным принять именно такое решение. Ретунский совершал преступления во время действия старого, еще советского Уголовного кодекса в редакции 1962 года. По 102-й статье, которую ему вменяли, его следовало либо посадить на 15 лет, либо расстрелять", — объяснял он потом.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСудебное заседание
Судебное заседание - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости
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Судебное заседание
Тем не менее вышестоящая инстанция отменила вердикт: по новым правилам приговоренных в 1997, 1998 и 1999 годах вместо казни ждала тюрьма. Ретунскому дали всего 15 лет.

"Не заслуживает славы"

На волю убийца-насильник вышел в День всех влюбленных, 14 февраля 2012-го. Обосновался у старшей сестры в селе Пески. А через полгода его арестовали за кражу денег у соседки.
В 2015 году поворинский маньяк условно-досрочно освободился. О его возвращении в родной город люди знали, реагировали остро — нередко в окна прилетали камни. Серийник заколотил ставни, со двора почти не выходил.
Дом Ретунского стал своеобразной достопримечательностью, манил зевак и журналистов. Сначала убийца охотно соглашался на интервью и даже ездил сниматься в шоу на федеральном канале. Но теперь всех охочих до сенсаций гонит, угрожая расправой.
© РИА Новости / Юлий АхромеевОкна жилого деревянного дома
Окна жилого деревянного дома - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Окна жилого деревянного дома
Ему 74 года, у него небольшое хозяйство. Получает пенсию.
Убитые горем родственники жертв разъехались кто куда. В Поворино осталась только одна семья. Каждый раз на пути к кладбищу Татьяна Подзорова вынуждена проходить по улице, где живет убийца ее Оли.
 
ПовориноВоронежПоворинский районПодростки
 
 
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