https://ria.ru/20240214/makron-1927436775.html

Медведев прокомментировал отмененный визит Макрона на Украину

Медведев прокомментировал отмененный визит Макрона на Украину - РИА Новости, 14.02.2024

Медведев прокомментировал отмененный визит Макрона на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон так испугался реального или возможного убийства в Киеве, что не только отменил визит, но и решил поделиться ядерным... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T20:24

2024-02-14T20:24

2024-02-14T20:54

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дмитрий медведев

эммануэль макрон

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон так испугался реального или возможного убийства в Киеве, что не только отменил визит, но и решил поделиться ядерным потенциалом Франции со всем ЕС, хотя на самом деле весь этот потенциал контролируют США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая в частности затрагивает французский потенциал сдерживания.Зампредседателя Совбеза РФ предположил, что такие "мелочи", как Договор о нераспространении ядерного оружия не беспокоят французского президента."Макрон, кажется, так испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что он не только отменил свою поездку туда, но еще и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. Наверняка такие мелочи, как Договор о нераспространении ядерного оружия, его не беспокоят", - говорится в публикации Медведева на английском в соцсети X.Кроме того, Медведев добавил, что "крики" Парижа встревожили Вашингтон.

https://ria.ru/20240212/makron-1926919622.html

https://ria.ru/20240207/oruzhie-1926009137.html

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украина, евросоюз, киев, франция, в мире, париж, дмитрий медведев, эммануэль макрон