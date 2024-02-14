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Медведев прокомментировал отмененный визит Макрона на Украину - РИА Новости, 14.02.2024
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20:24 14.02.2024 (обновлено: 20:54 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/makron-1927436775.html
Медведев прокомментировал отмененный визит Макрона на Украину
Медведев прокомментировал отмененный визит Макрона на Украину - РИА Новости, 14.02.2024
Медведев прокомментировал отмененный визит Макрона на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон так испугался реального или возможного убийства в Киеве, что не только отменил визит, но и решил поделиться ядерным... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T20:24
2024-02-14T20:54
украина
евросоюз
киев
франция
в мире
париж
дмитрий медведев
эммануэль макрон
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон так испугался реального или возможного убийства в Киеве, что не только отменил визит, но и решил поделиться ядерным потенциалом Франции со всем ЕС, хотя на самом деле весь этот потенциал контролируют США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Ранее Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая в частности затрагивает французский потенциал сдерживания.Зампредседателя Совбеза РФ предположил, что такие "мелочи", как Договор о нераспространении ядерного оружия не беспокоят французского президента."Макрон, кажется, так испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что он не только отменил свою поездку туда, но еще и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. Наверняка такие мелочи, как Договор о нераспространении ядерного оружия, его не беспокоят", - говорится в публикации Медведева на английском в соцсети X.Кроме того, Медведев добавил, что "крики" Парижа встревожили Вашингтон.
https://ria.ru/20240212/makron-1926919622.html
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украина, евросоюз, киев, франция, в мире, париж, дмитрий медведев, эммануэль макрон
Украина, Евросоюз, Киев, Франция, В мире, Париж, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон
Медведев прокомментировал отмененный визит Макрона на Украину

Медведев: Макрон испугался предполагаемого покушения в Киеве и отменил визит

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон так испугался реального или возможного убийства в Киеве, что не только отменил визит, но и решил поделиться ядерным потенциалом Франции со всем ЕС, хотя на самом деле весь этот потенциал контролируют США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая в частности затрагивает французский потенциал сдерживания.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Французский эксперт заявил, что Макрон может дистанцироваться от Украины
12 февраля, 18:05
Зампредседателя Совбеза РФ предположил, что такие "мелочи", как Договор о нераспространении ядерного оружия не беспокоят французского президента.
«
"Макрон, кажется, так испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что он не только отменил свою поездку туда, но еще и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. Наверняка такие мелочи, как Договор о нераспространении ядерного оружия, его не беспокоят", - говорится в публикации Медведева на английском в соцсети X.
Кроме того, Медведев добавил, что "крики" Парижа встревожили Вашингтон.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Захарова осудила слова Макрона о защите ЕС французским ядерным оружием
7 февраля, 18:45
 
УкраинаЕвросоюзКиевФранцияВ миреПарижДмитрий МедведевЭммануэль Макрон
 
 
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