https://ria.ru/20240214/makron-1927429194.html

France 24 опроверг выход в эфир сообщения о подготовке покушения на Макрона

France 24 опроверг выход в эфир сообщения о подготовке покушения на Макрона - РИА Новости, 14.02.2024

France 24 опроверг выход в эфир сообщения о подготовке покушения на Макрона

Телеканал France 24 опроверг выход в эфир информации о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в Киев на этой неделе,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:41

2024-02-14T19:41

2024-02-14T20:33

киев

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 14 фев — РИА Новости. Телеканал France 24 опроверг выход в эфир информации о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в Киев на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы подтверждаем, что данный отрывок — это фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ (искусственным интеллектом. — Прим. ред.)", — заявили на телеканале.В пресс-службе телеканала добавили, что намерены показать это видео в эфире в качестве примера "манипуляции информацией".По данным СМИ, Макрон "из соображений безопасности" отменил визит в Киев, запланированный на 13 и 14 февраля. При этом президент Франции анонсировал завершение работы над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине и обещал объявить о его подписании во время визита в постсоветскую республику в феврале.

https://ria.ru/20231221/makron-1917143831.html

киев

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

киев, в мире, украина, франция, эммануэль макрон, вооруженные силы украины