https://ria.ru/20240214/makron-1927429194.html
France 24 опроверг выход в эфир сообщения о подготовке покушения на Макрона
France 24 опроверг выход в эфир сообщения о подготовке покушения на Макрона - РИА Новости, 14.02.2024
France 24 опроверг выход в эфир сообщения о подготовке покушения на Макрона
Телеканал France 24 опроверг выход в эфир информации о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в Киев на этой неделе,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:41
2024-02-14T19:41
2024-02-14T20:33
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ПАРИЖ, 14 фев — РИА Новости. Телеканал France 24 опроверг выход в эфир информации о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в Киев на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы подтверждаем, что данный отрывок — это фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ (искусственным интеллектом. — Прим. ред.)", — заявили на телеканале.В пресс-службе телеканала добавили, что намерены показать это видео в эфире в качестве примера "манипуляции информацией".По данным СМИ, Макрон "из соображений безопасности" отменил визит в Киев, запланированный на 13 и 14 февраля. При этом президент Франции анонсировал завершение работы над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине и обещал объявить о его подписании во время визита в постсоветскую республику в феврале.
https://ria.ru/20231221/makron-1917143831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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France 24 опроверг выход в эфир сообщения о подготовке покушения на Макрона
France 24 назвал сюжет о подготовке покушения на Макрона в Киеве фейком
ПАРИЖ, 14 фев — РИА Новости. Телеканал France 24 опроверг выход в эфир информации о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в Киев на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы подтверждаем, что данный отрывок — это фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ (искусственным интеллектом. — Прим. ред.)", — заявили на телеканале.
В среду в социальных сетях появилось видео якобы эфира France 24, на котором ведущий рассказал о готовившемся покушении на Макрона в Киеве. По его словам, таким образом украинские власти хотели привлечь внимание международного сообщества к конфликту на Украине и добиться новых поставок оружия ВСУ. В поддельном ролике также утверждается, что Киев собирался возложить ответственность за покушение на Россию.
В пресс-службе телеканала добавили, что намерены показать это видео в эфире в качестве примера "манипуляции информацией".
По данным СМИ, Макрон "из соображений безопасности" отменил визит в Киев, запланированный на 13 и 14 февраля. При этом президент Франции анонсировал завершение работы над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине
и обещал объявить о его подписании во время визита в постсоветскую республику в феврале.
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