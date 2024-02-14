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ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 14.02.2024
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19:52 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/lukoyl-1927430763.html
ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за роста цен на бензин
ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 14.02.2024
ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за роста цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после просьбы губернатора Кировской области проверить ценообразование на топливо возбудила дело против "дочки"... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:52
2024-02-14T19:52
кировская область
республика хакасия
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
лукойл
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после просьбы губернатора Кировской области проверить ценообразование на топливо возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за повышения цен на бензин в период их снижения в опте, сообщило ведомство. "Кировское УФАС возбудило дело в отношении "дочки" "Лукойла" из-за повышения цен на бензин. В ведомство поступило обращение губернатора региона о проведении проверки ценообразования на топливо", - говорится в сообщении. "Территориальный орган службы установил, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" выросли", - дополняется там же. Так, стоимость бензина Аи-92 выросла на 2,62%, до 50,83 рубля за литр, Аи-95 - на 2,42%, до 55,13 рубля. Компания занимает доминирующее положение на топливном рынке в регионе, уточнили в ФАС. Также ведомство возбудило дело против компании, которая занимает доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом в Республике Хакасия. Информация о признаках нарушения закона о защите конкуренции рассматривалась органами прокуратуры. Уточняется, что при установлении факта нарушения компаниям могут быть назначены штрафы и выданы предписания.
https://ria.ru/20240209/toplivo-1926448725.html
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кировская область
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кировская область, республика хакасия, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл, аи-92, аи-95
Кировская область, Республика Хакасия, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ЛУКОЙЛ, АИ-92, АИ-95
ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за роста цен на бензин

ФАС завела дело против "дочки" "Лукойла" в Кировской области из-за цен на бензин

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после просьбы губернатора Кировской области проверить ценообразование на топливо возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за повышения цен на бензин в период их снижения в опте, сообщило ведомство.
«
"Кировское УФАС возбудило дело в отношении "дочки" "Лукойла" из-за повышения цен на бензин. В ведомство поступило обращение губернатора региона о проведении проверки ценообразования на топливо", - говорится в сообщении.
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«
"Территориальный орган службы установил, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" выросли", - дополняется там же.
Так, стоимость бензина Аи-92 выросла на 2,62%, до 50,83 рубля за литр, Аи-95 - на 2,42%, до 55,13 рубля. Компания занимает доминирующее положение на топливном рынке в регионе, уточнили в ФАС.
Также ведомство возбудило дело против компании, которая занимает доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом в Республике Хакасия. Информация о признаках нарушения закона о защите конкуренции рассматривалась органами прокуратуры.
Уточняется, что при установлении факта нарушения компаниям могут быть назначены штрафы и выданы предписания.
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Кировская областьРеспублика ХакасияРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЛУКОЙЛАИ-92АИ-95
 
 
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