https://ria.ru/20240214/lukoyl-1927430763.html

ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за роста цен на бензин

ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за роста цен на бензин - РИА Новости, 14.02.2024

ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после просьбы губернатора Кировской области проверить ценообразование на топливо возбудила дело против "дочки"... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:52

2024-02-14T19:52

2024-02-14T19:52

кировская область

республика хакасия

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

лукойл

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после просьбы губернатора Кировской области проверить ценообразование на топливо возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за повышения цен на бензин в период их снижения в опте, сообщило ведомство. "Кировское УФАС возбудило дело в отношении "дочки" "Лукойла" из-за повышения цен на бензин. В ведомство поступило обращение губернатора региона о проведении проверки ценообразования на топливо", - говорится в сообщении. "Территориальный орган службы установил, что в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины на АЗС ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" выросли", - дополняется там же. Так, стоимость бензина Аи-92 выросла на 2,62%, до 50,83 рубля за литр, Аи-95 - на 2,42%, до 55,13 рубля. Компания занимает доминирующее положение на топливном рынке в регионе, уточнили в ФАС. Также ведомство возбудило дело против компании, которая занимает доминирующее положение на рынке мелкооптовой торговли топливом в Республике Хакасия. Информация о признаках нарушения закона о защите конкуренции рассматривалась органами прокуратуры. Уточняется, что при установлении факта нарушения компаниям могут быть назначены штрафы и выданы предписания.

https://ria.ru/20240209/toplivo-1926448725.html

https://ria.ru/20240207/benzin-1925824997.html

кировская область

республика хакасия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кировская область, республика хакасия, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл, аи-92, аи-95