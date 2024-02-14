Рейтинг@Mail.ru
Литва выразила протест временному поверенному в делах России - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 14.02.2024 (обновлено: 12:06 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/litva-1927292303.html
Литва выразила протест временному поверенному в делах России
Литва выразила протест временному поверенному в делах России - РИА Новости, 14.02.2024
Литва выразила протест временному поверенному в делах России
Литва выразила временному поверенному в делах РФ протест из-за объявления в розыск литовских политиков, говорится в заявлении на сайте литовского МИД. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:59
2024-02-14T12:06
в мире
литва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148627/43/1486274318_0:141:2701:1660_1920x0_80_0_0_7710c18c42a44ac90e01ac2bc2a7a1a1.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Литва выразила временному поверенному в делах РФ протест из-за объявления в розыск литовских политиков, говорится в заявлении на сайте литовского МИД."Представитель посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в министерство иностранных дел Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей", - говорится в заявлении.Ранее МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии, главу минфина Латвии, министра культуры Литвы и ряд других чиновников стран Балтии.
https://ria.ru/20240213/kallas-1927156858.html
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148627/43/1486274318_111:0:2511:1800_1920x0_80_0_0_ebc056165f3028c7dfebdcd3627881f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия
В мире, Литва, Россия
Литва выразила протест временному поверенному в делах России

Вильнюс выразил протест Москве из-за объявления литовских политиков в розыск

© Fotolia / bokstazПанорама Вильнюса
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Fotolia / bokstaz
Панорама Вильнюса . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Литва выразила временному поверенному в делах РФ протест из-за объявления в розыск литовских политиков, говорится в заявлении на сайте литовского МИД.
"Представитель посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в министерство иностранных дел Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей", - говорится в заявлении.
Ранее МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии, главу минфина Латвии, министра культуры Литвы и ряд других чиновников стран Балтии.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Премьер Эстонии назвала объявление ее в розыск в России фиктивным
13 февраля, 18:15
 
В миреЛитваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала