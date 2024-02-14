https://ria.ru/20240214/litva-1927292303.html
Литва выразила протест временному поверенному в делах России
Литва выразила протест временному поверенному в делах России - РИА Новости, 14.02.2024
Литва выразила протест временному поверенному в делах России
Литва выразила временному поверенному в делах РФ протест из-за объявления в розыск литовских политиков, говорится в заявлении на сайте литовского МИД. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:59
2024-02-14T11:59
2024-02-14T12:06
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Литва выразила временному поверенному в делах РФ протест из-за объявления в розыск литовских политиков, говорится в заявлении на сайте литовского МИД."Представитель посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в министерство иностранных дел Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей", - говорится в заявлении.Ранее МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии, главу минфина Латвии, министра культуры Литвы и ряд других чиновников стран Балтии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, россия
Литва выразила протест временному поверенному в делах России
Вильнюс выразил протест Москве из-за объявления литовских политиков в розыск
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Литва выразила временному поверенному в делах РФ протест из-за объявления в розыск литовских политиков, говорится в заявлении на сайте литовского МИД.
"Представитель посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в министерство иностранных дел Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей", - говорится в заявлении.
Ранее МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии
, главу минфина Латвии
, министра культуры Литвы и ряд других чиновников стран Балтии
.
Премьер Эстонии назвала объявление ее в розыск в России фиктивным