Рейтинг@Mail.ru
Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
15:50 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/lipetsk-1927362304.html
Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк"
Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 14.02.2024
Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк"
Особая экономическая зона "Липецк" будет расширена, данная заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России, сообщил РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:50
2024-02-14T15:50
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888555199_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_1322d46a764788a37b6766ca0067e95a.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" будет расширена, данная заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Расширяем ОЭЗ "Липецк". У нее будет третий участок. На ЛТЗ (Липецкий тракторный завод – ред.). Наша заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. Ждем постановление правительства", - отметил губернатор. По его словам, сейчас территория ЛТЗ восстанавливается. "Статус ОЭЗ позволит быстрее решать юридические вопросы и развивать эту площадку. Для компаний это еще и налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, готовая инженерная инфраструктура", – добавил глава региона. С учетом присоединяемой территории площадь особой экономической зоны "Липецк" составит более 2,4 тысячи гектаров. На новом участке планируется локализация производства сельхозтехники. Запустить первый цех по выпуску навесного оборудования компания "Амкодор-ЛТЗ" собирается уже в этом году.
https://ria.ru/20240213/tochka_rosta-1927135857.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888555199_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_89ef7bb4d1d53e9c909d8093fa622c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"

Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" будет расширена, данная заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Расширяем ОЭЗ "Липецк". У нее будет третий участок. На ЛТЗ (Липецкий тракторный завод – ред.). Наша заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. Ждем постановление правительства", - отметил губернатор.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Свыше 130 "Точек роста" открыли в Липецкой области за четыре года
13 февраля, 17:06
По его словам, сейчас территория ЛТЗ восстанавливается.
"Статус ОЭЗ позволит быстрее решать юридические вопросы и развивать эту площадку. Для компаний это еще и налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, готовая инженерная инфраструктура", – добавил глава региона.
С учетом присоединяемой территории площадь особой экономической зоны "Липецк" составит более 2,4 тысячи гектаров. На новом участке планируется локализация производства сельхозтехники. Запустить первый цех по выпуску навесного оборудования компания "Амкодор-ЛТЗ" собирается уже в этом году.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала