https://ria.ru/20240214/lipetsk-1927362304.html

Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк"

Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 14.02.2024

Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк"

Особая экономическая зона "Липецк" будет расширена, данная заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России, сообщил РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:50

2024-02-14T15:50

2024-02-14T15:50

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" будет расширена, данная заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Расширяем ОЭЗ "Липецк". У нее будет третий участок. На ЛТЗ (Липецкий тракторный завод – ред.). Наша заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. Ждем постановление правительства", - отметил губернатор. По его словам, сейчас территория ЛТЗ восстанавливается. "Статус ОЭЗ позволит быстрее решать юридические вопросы и развивать эту площадку. Для компаний это еще и налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, готовая инженерная инфраструктура", – добавил глава региона. С учетом присоединяемой территории площадь особой экономической зоны "Липецк" составит более 2,4 тысячи гектаров. На новом участке планируется локализация производства сельхозтехники. Запустить первый цех по выпуску навесного оборудования компания "Амкодор-ЛТЗ" собирается уже в этом году.

https://ria.ru/20240213/tochka_rosta-1927135857.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк"