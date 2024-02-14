https://ria.ru/20240214/lipetsk-1927362304.html
Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк"
Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 14.02.2024
Артамонов: одобрено расширение ОЭЗ "Липецк"
Особая экономическая зона "Липецк" будет расширена, данная заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России, сообщил РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:50
2024-02-14T15:50
2024-02-14T15:50
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" будет расширена, данная заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Расширяем ОЭЗ "Липецк". У нее будет третий участок. На ЛТЗ (Липецкий тракторный завод – ред.). Наша заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. Ждем постановление правительства", - отметил губернатор. По его словам, сейчас территория ЛТЗ восстанавливается. "Статус ОЭЗ позволит быстрее решать юридические вопросы и развивать эту площадку. Для компаний это еще и налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, готовая инженерная инфраструктура", – добавил глава региона. С учетом присоединяемой территории площадь особой экономической зоны "Липецк" составит более 2,4 тысячи гектаров. На новом участке планируется локализация производства сельхозтехники. Запустить первый цех по выпуску навесного оборудования компания "Амкодор-ЛТЗ" собирается уже в этом году.
https://ria.ru/20240213/tochka_rosta-1927135857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" будет расширена, данная заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Расширяем ОЭЗ "Липецк". У нее будет третий участок. На ЛТЗ (Липецкий тракторный завод – ред.). Наша заявка одобрена межведомственной рабочей группой министерства экономического развития России под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. Ждем постановление правительства", - отметил губернатор.
Свыше 130 "Точек роста" открыли в Липецкой области за четыре года
По его словам, сейчас территория ЛТЗ восстанавливается.
"Статус ОЭЗ позволит быстрее решать юридические вопросы и развивать эту площадку. Для компаний это еще и налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, готовая инженерная инфраструктура", – добавил глава региона.
С учетом присоединяемой территории площадь особой экономической зоны "Липецк
" составит более 2,4 тысячи гектаров. На новом участке планируется локализация производства сельхозтехники. Запустить первый цех по выпуску навесного оборудования компания "Амкодор-ЛТЗ" собирается уже в этом году.