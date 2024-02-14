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В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3"
В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3" - РИА Новости, 14.02.2024
В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3"
В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера заключительной части трилогии "Лед", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:19
2024-02-14T10:19
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера заключительной части трилогии "Лед", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодняшняя премьера — большой праздник: мы отмечаем долгожданное завершение нашей трилогии "Лед", истории, о которой нас спрашивали сами зрители. Они поверили в нашу сказку и позволили нам всем вместе каждое 14 февраля возвращаться в нее", — сказал перед показом генеральный продюсер проекта Федор Бондарчук.Первая часть фильма "Лед" вышла в прокат в 2017 году, напомнили создатели. Перед просмотром продюсеры заключительной части трилогии отметили, что история наконец завершилась, провернув до конца "колесо Сансары": новое поколение, ставшее главными героями "Лед 3", отчасти повторило историю своих предшественников. "Я подходил к созданию этого фильма с большим волнением: во-первых, это дебют, и для дебютанта первый фильм — это огромная стена, которую невероятно сложно преодолеть. Это действительно так", — поделился режиссер картины Юрий Хмельницкий с журналистами.Главные роли в мелодраме сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа — Анна Савранская и Степан Белозеров. К своим героям предыдущих фильмов также вернулись Александр Петров, Мария Аронова и Сергей Лавыгин.Премьеру также посетили актеры Леонид Ярмольник, Виктория Исакова, Анна Цуканова-Котт, режиссер Клим Шипенко с супругой, певица Виктория Соломахина, блогер Карина Нигай и другие.В фильме "Лед 3" действие происходит вокруг дочери главных героев первых двух частей Нади. Она выросла, стала фигуристкой, а еще, как когда-то ее мама, встретила свою любовь — молодого хоккеиста. Беспокоящийся за единственного ребенка отец Нади разлучает ее с возлюбленным. Однако препятствия только укрепляют их чувства. Фильм "Лед 3" выходит в российский прокат 14 февраля.
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новости шоу-бизнеса, александр петров (актер), федор бондарчук, москва, россия, знаменитости, кино и сериалы, мария аронова
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Александр Петров (актер), Федор Бондарчук, Москва, Россия, Знаменитости, Кино и сериалы, Мария Аронова
В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3"
В Москве состоялась премьера фильма "Лед 3" с Петровым и Ароновой
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера заключительной части трилогии "Лед", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодняшняя премьера — большой праздник: мы отмечаем долгожданное завершение нашей трилогии "Лед", истории, о которой нас спрашивали сами зрители. Они поверили в нашу сказку и позволили нам всем вместе каждое 14 февраля возвращаться в нее", — сказал перед показом генеральный продюсер проекта Федор Бондарчук.
Первая часть фильма "Лед" вышла в прокат в 2017 году, напомнили создатели.
Перед просмотром продюсеры заключительной части трилогии отметили, что история наконец завершилась, провернув до конца "колесо Сансары": новое поколение, ставшее главными героями "Лед 3", отчасти повторило историю своих предшественников.
«
"Я подходил к созданию этого фильма с большим волнением: во-первых, это дебют, и для дебютанта первый фильм — это огромная стена, которую невероятно сложно преодолеть. Это действительно так", — поделился режиссер картины Юрий Хмельницкий с журналистами.
Главные роли в мелодраме сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа — Анна Савранская и Степан Белозеров. К своим героям предыдущих фильмов также вернулись Александр Петров, Мария Аронова и Сергей Лавыгин.
Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
1 из 4
Актриса Анна Савранская на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
2 из 4
Актеры Анна Родоная и Степан Белозеров на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
3 из 4
Актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
4 из 4
Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
1 из 4
Актриса Анна Савранская на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
2 из 4
Актеры Анна Родоная и Степан Белозеров на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
3 из 4
Актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
4 из 4
Премьеру также посетили актеры Леонид Ярмольник, Виктория Исакова, Анна Цуканова-Котт, режиссер Клим Шипенко с супругой, певица Виктория Соломахина, блогер Карина Нигай и другие.
Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
1 из 6
Режиссер Клим Шипенко с супругой Соней Карпуниной на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
2 из 6
Актриса Виктория Исакова на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
3 из 6
Актриса Анна Цуканова-Котт с сыном на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
4 из 6
Певица Виктория Соломахина на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
5 из 6
Блогер Карина Нигай на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
6 из 6
Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
1 из 6
Режиссер Клим Шипенко с супругой Соней Карпуниной на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
2 из 6
Актриса Виктория Исакова на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
3 из 6
Актриса Анна Цуканова-Котт с сыном на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
4 из 6
Певица Виктория Соломахина на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
5 из 6
Блогер Карина Нигай на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
6 из 6
В фильме "Лед 3" действие происходит вокруг дочери главных героев первых двух частей Нади. Она выросла, стала фигуристкой, а еще, как когда-то ее мама, встретила свою любовь — молодого хоккеиста.
Беспокоящийся за единственного ребенка отец Нади разлучает ее с возлюбленным. Однако препятствия только укрепляют их чувства.
Фильм "Лед 3" выходит в российский прокат 14 февраля.
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