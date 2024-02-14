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В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3" - РИА Новости, 14.02.2024
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Шоубиз
 
10:19 14.02.2024 (обновлено: 10:34 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/led-1927242943.html
В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3"
В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3" - РИА Новости, 14.02.2024
В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3"
В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера заключительной части трилогии "Лед", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:19
2024-02-14T10:34
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера заключительной части трилогии "Лед", передает корреспондент РИА Новости. &quot;Сегодняшняя премьера — большой праздник: мы отмечаем долгожданное завершение нашей трилогии &quot;Лед&quot;, истории, о которой нас спрашивали сами зрители. Они поверили в нашу сказку и позволили нам всем вместе каждое 14 февраля возвращаться в нее&quot;, — сказал перед показом генеральный продюсер проекта Федор Бондарчук.Первая часть фильма "Лед" вышла в прокат в 2017 году, напомнили создатели. Перед просмотром продюсеры заключительной части трилогии отметили, что история наконец завершилась, провернув до конца "колесо Сансары": новое поколение, ставшее главными героями "Лед 3", отчасти повторило историю своих предшественников. "Я подходил к созданию этого фильма с большим волнением: во-первых, это дебют, и для дебютанта первый фильм — это огромная стена, которую невероятно сложно преодолеть. Это действительно так", — поделился режиссер картины Юрий Хмельницкий с журналистами.Главные роли в мелодраме сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа — Анна Савранская и Степан Белозеров. К своим героям предыдущих фильмов также вернулись Александр Петров, Мария Аронова и Сергей Лавыгин.Премьеру также посетили актеры Леонид Ярмольник, Виктория Исакова, Анна Цуканова-Котт, режиссер Клим Шипенко с супругой, певица Виктория Соломахина, блогер Карина Нигай и другие.В фильме "Лед 3" действие происходит вокруг дочери главных героев первых двух частей Нади. Она выросла, стала фигуристкой, а еще, как когда-то ее мама, встретила свою любовь — молодого хоккеиста. Беспокоящийся за единственного ребенка отец Нади разлучает ее с возлюбленным. Однако препятствия только укрепляют их чувства. Фильм "Лед 3" выходит в российский прокат 14 февраля.
https://ria.ru/20240124/premera-1923164639.html
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новости шоу-бизнеса, александр петров (актер), федор бондарчук, москва, россия, знаменитости, кино и сериалы, мария аронова
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Александр Петров (актер), Федор Бондарчук, Москва, Россия, Знаменитости, Кино и сериалы, Мария Аронова
В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3"

В Москве состоялась премьера фильма "Лед 3" с Петровым и Ароновой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма Лед 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера заключительной части трилогии "Лед", передает корреспондент РИА Новости.
«

"Сегодняшняя премьера — большой праздник: мы отмечаем долгожданное завершение нашей трилогии "Лед", истории, о которой нас спрашивали сами зрители. Они поверили в нашу сказку и позволили нам всем вместе каждое 14 февраля возвращаться в нее", — сказал перед показом генеральный продюсер проекта Федор Бондарчук.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Федор Бондарчук на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Федор Бондарчук на премьере фильма Лёд 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Федор Бондарчук на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Первая часть фильма "Лед" вышла в прокат в 2017 году, напомнили создатели.
Перед просмотром продюсеры заключительной части трилогии отметили, что история наконец завершилась, провернув до конца "колесо Сансары": новое поколение, ставшее главными героями "Лед 3", отчасти повторило историю своих предшественников.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Хмельницкий с супругой на премьере своего фильма фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Юрий Хмельницкий с супругой на премьере своего фильма фильма Лёд 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Юрий Хмельницкий с супругой на премьере своего фильма фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
«
"Я подходил к созданию этого фильма с большим волнением: во-первых, это дебют, и для дебютанта первый фильм — это огромная стена, которую невероятно сложно преодолеть. Это действительно так", — поделился режиссер картины Юрий Хмельницкий с журналистами.
Главные роли в мелодраме сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа — Анна Савранская и Степан Белозеров. К своим героям предыдущих фильмов также вернулись Александр Петров, Мария Аронова и Сергей Лавыгин.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма Лёд 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анна Савранская на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актриса Анна Савранская на премьере фильма Лед 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве
Актриса Анна Савранская на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актеры Анна Родоная и Степан Белозеров на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

Актеры Анна Родоная и Степан Белозеров на премьере фильма Лёд 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве

Актеры Анна Родоная и Степан Белозеров на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

Актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин на премьере фильма Лёд 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве

Актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4

Актер Александр Петров с супругой Викторией на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
Актриса Анна Савранская на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4

Актеры Анна Родоная и Степан Белозеров на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4

Актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Премьеру также посетили актеры Леонид Ярмольник, Виктория Исакова, Анна Цуканова-Котт, режиссер Клим Шипенко с супругой, певица Виктория Соломахина, блогер Карина Нигай и другие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Леонид Ярмольник на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма Лёд 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве
Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Клим Шипенко с супругой Соней Карпуниной на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Клим Шипенко с супругой Соней Карпуниной на премьере фильма Лед 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве
Режиссер Клим Шипенко с супругой Соней Карпуниной на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Виктория Исакова на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актриса Виктория Исакова на премьере фильма Лёд 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве
Актриса Виктория Исакова на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анна Цуканова-Котт с сыном на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актриса Анна Цуканова-Котт с сыном на премьере фильма Лед 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве
Актриса Анна Цуканова-Котт с сыном на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Виктория Соломахина на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Виктория Соломахина на премьере фильма Лед 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве
Певица Виктория Соломахина на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Карина Нигай на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Блогер Карина Нигай на премьере фильма Лед 3 в киноцентре КАРО 11 Октябрь в Москве
Блогер Карина Нигай на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 6
Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 6
Режиссер Клим Шипенко с супругой Соней Карпуниной на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 6
Актриса Виктория Исакова на премьере фильма "Лёд 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 6
Актриса Анна Цуканова-Котт с сыном на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 6
Певица Виктория Соломахина на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 6
Блогер Карина Нигай на премьере фильма "Лед 3" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 6

В фильме "Лед 3" действие происходит вокруг дочери главных героев первых двух частей Нади. Она выросла, стала фигуристкой, а еще, как когда-то ее мама, встретила свою любовь — молодого хоккеиста.
Беспокоящийся за единственного ребенка отец Нади разлучает ее с возлюбленным. Однако препятствия только укрепляют их чувства.
Фильм "Лед 3" выходит в российский прокат 14 февраля.
Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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24 января, 14:53
 
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