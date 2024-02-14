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В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3"

В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3" - РИА Новости, 14.02.2024

В Москве прошла светская премьера фильма "Лед 3"

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера заключительной части трилогии "Лед", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:19

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась светская премьера заключительной части трилогии "Лед", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодняшняя премьера — большой праздник: мы отмечаем долгожданное завершение нашей трилогии "Лед", истории, о которой нас спрашивали сами зрители. Они поверили в нашу сказку и позволили нам всем вместе каждое 14 февраля возвращаться в нее", — сказал перед показом генеральный продюсер проекта Федор Бондарчук.Первая часть фильма "Лед" вышла в прокат в 2017 году, напомнили создатели. Перед просмотром продюсеры заключительной части трилогии отметили, что история наконец завершилась, провернув до конца "колесо Сансары": новое поколение, ставшее главными героями "Лед 3", отчасти повторило историю своих предшественников. "Я подходил к созданию этого фильма с большим волнением: во-первых, это дебют, и для дебютанта первый фильм — это огромная стена, которую невероятно сложно преодолеть. Это действительно так", — поделился режиссер картины Юрий Хмельницкий с журналистами.Главные роли в мелодраме сыграли выпускники школы-студии МХАТ и ВГИКа — Анна Савранская и Степан Белозеров. К своим героям предыдущих фильмов также вернулись Александр Петров, Мария Аронова и Сергей Лавыгин.Премьеру также посетили актеры Леонид Ярмольник, Виктория Исакова, Анна Цуканова-Котт, режиссер Клим Шипенко с супругой, певица Виктория Соломахина, блогер Карина Нигай и другие.В фильме "Лед 3" действие происходит вокруг дочери главных героев первых двух частей Нади. Она выросла, стала фигуристкой, а еще, как когда-то ее мама, встретила свою любовь — молодого хоккеиста. Беспокоящийся за единственного ребенка отец Нади разлучает ее с возлюбленным. Однако препятствия только укрепляют их чувства. Фильм "Лед 3" выходит в российский прокат 14 февраля.

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