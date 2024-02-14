https://ria.ru/20240214/led-1927241655.html

Во Владивостоке льдину с группой школьников уносит от берега

Во Владивостоке льдину с группой школьников уносит от берега - РИА Новости, 14.02.2024

Во Владивостоке льдину с группой школьников уносит от берега

Группа школьников на льдине оказалась отрезанной от берега во Владивостоке, к ним направлены спасатели, сообщили журналистам в мэрии. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:47

2024-02-14T09:47

2024-02-14T09:47

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Группа школьников на льдине оказалась отрезанной от берега во Владивостоке, к ним направлены спасатели, сообщили журналистам в мэрии. В соцсетях появилось видео, на котором пятеро подростков находятся на льду в акватории у набережной Владивостока. Вокруг них – движущиеся льдины и открытая вода. "Поступило сообщение о нахождении группы школьников на льдине в акватории Спортивной гавани. Направлена Владивостокская городская поисково-спасательная служба", - сказали в мэрии. По данным Примгидромета, значительное повышение температуры воздуха, до +5, и умеренные ветры южного направления частично разрушили припайный лёд в Уссурийском заливе. Плавучий лёд дрейфует в открытую часть залива Петра Великого.

https://ria.ru/20231226/spasli-1918228890.html

владивосток

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2024

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происшествия, владивосток