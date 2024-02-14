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Во Владивостоке льдину с группой школьников уносит от берега - РИА Новости, 14.02.2024
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09:47 14.02.2024
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Во Владивостоке льдину с группой школьников уносит от берега
Во Владивостоке льдину с группой школьников уносит от берега - РИА Новости, 14.02.2024
Во Владивостоке льдину с группой школьников уносит от берега
Группа школьников на льдине оказалась отрезанной от берега во Владивостоке, к ним направлены спасатели, сообщили журналистам в мэрии. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:47
2024-02-14T09:47
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Группа школьников на льдине оказалась отрезанной от берега во Владивостоке, к ним направлены спасатели, сообщили журналистам в мэрии. В соцсетях появилось видео, на котором пятеро подростков находятся на льду в акватории у набережной Владивостока. Вокруг них – движущиеся льдины и открытая вода. "Поступило сообщение о нахождении группы школьников на льдине в акватории Спортивной гавани. Направлена Владивостокская городская поисково-спасательная служба", - сказали в мэрии. По данным Примгидромета, значительное повышение температуры воздуха, до +5, и умеренные ветры южного направления частично разрушили припайный лёд в Уссурийском заливе. Плавучий лёд дрейфует в открытую часть залива Петра Великого.
https://ria.ru/20231226/spasli-1918228890.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке льдину с группой школьников уносит от берега

Школьники оказались отрезанными от берега на льду в акватории Владивостока

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Группа школьников на льдине оказалась отрезанной от берега во Владивостоке, к ним направлены спасатели, сообщили журналистам в мэрии.
В соцсетях появилось видео, на котором пятеро подростков находятся на льду в акватории у набережной Владивостока. Вокруг них – движущиеся льдины и открытая вода.
«
"Поступило сообщение о нахождении группы школьников на льдине в акватории Спортивной гавани. Направлена Владивостокская городская поисково-спасательная служба", - сказали в мэрии.
По данным Примгидромета, значительное повышение температуры воздуха, до +5, и умеренные ветры южного направления частично разрушили припайный лёд в Уссурийском заливе. Плавучий лёд дрейфует в открытую часть залива Петра Великого.
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