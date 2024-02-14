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Лавров 19-20 февраля посетит Кубу и Венесуэлу - РИА Новости, 14.02.2024
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14:47 14.02.2024 (обновлено: 14:59 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/lavrov-1927345707.html
Лавров 19-20 февраля посетит Кубу и Венесуэлу
Лавров 19-20 февраля посетит Кубу и Венесуэлу - РИА Новости, 14.02.2024
Лавров 19-20 февраля посетит Кубу и Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля посетит Кубу с визитом, встретится с руководством страны, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:47
2024-02-14T14:59
в мире
венесуэла
куба
россия
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля посетит Кубу с визитом, встретится с руководством страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Девятнадцатого февраля министр иностранных дел Сергей Лавров посетит с визитом Республику Куба, запланированы встречи с президентом этой страны, с министром иностранных дел Кубы", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, в ходе беседы с кубинским руководством Лавров обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, укрепление партнерства двух стран, наращивание торгово-экономического взаимодействия, а также вопросы международной и региональной повестки дня.Из Гаваны глава российского МИД направится в Каракас, сообщила представитель ведомства. "20 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Венесуэлу в рамках своего турне по странам Латинской Америки. В ходе визита запланированы встречи с президентом страны и исполнительным вице-президентом Венесуэлы, а также запланированы переговоры в министерстве иностранных дел", - сообщила она.
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в мире, венесуэла, куба, россия, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Венесуэла, Куба, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров 19-20 февраля посетит Кубу и Венесуэлу

МИД России анонсировал визиты Лаврова 19-20 февраля на Кубу и в Венесуэлу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля посетит Кубу с визитом, встретится с руководством страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Девятнадцатого февраля министр иностранных дел Сергей Лавров посетит с визитом Республику Куба, запланированы встречи с президентом этой страны, с министром иностранных дел Кубы", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, в ходе беседы с кубинским руководством Лавров обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, укрепление партнерства двух стран, наращивание торгово-экономического взаимодействия, а также вопросы международной и региональной повестки дня.
Из Гаваны глава российского МИД направится в Каракас, сообщила представитель ведомства. "20 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Венесуэлу в рамках своего турне по странам Латинской Америки. В ходе визита запланированы встречи с президентом страны и исполнительным вице-президентом Венесуэлы, а также запланированы переговоры в министерстве иностранных дел", - сообщила она.
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В миреВенесуэлаКубаРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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