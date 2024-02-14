https://ria.ru/20240214/lavrov-1927345707.html

Лавров 19-20 февраля посетит Кубу и Венесуэлу

Лавров 19-20 февраля посетит Кубу и Венесуэлу - РИА Новости, 14.02.2024

Лавров 19-20 февраля посетит Кубу и Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля посетит Кубу с визитом, встретится с руководством страны, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:47

2024-02-14T14:47

2024-02-14T14:59

в мире

венесуэла

куба

россия

сергей лавров

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля посетит Кубу с визитом, встретится с руководством страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Девятнадцатого февраля министр иностранных дел Сергей Лавров посетит с визитом Республику Куба, запланированы встречи с президентом этой страны, с министром иностранных дел Кубы", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, в ходе беседы с кубинским руководством Лавров обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, укрепление партнерства двух стран, наращивание торгово-экономического взаимодействия, а также вопросы международной и региональной повестки дня.Из Гаваны глава российского МИД направится в Каракас, сообщила представитель ведомства. "20 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Венесуэлу в рамках своего турне по странам Латинской Америки. В ходе визита запланированы встречи с президентом страны и исполнительным вице-президентом Венесуэлы, а также запланированы переговоры в министерстве иностранных дел", - сообщила она.

https://ria.ru/20231121/argentina-1910709236.html

венесуэла

куба

россия

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Кирилл Волков

в мире, венесуэла, куба, россия, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)